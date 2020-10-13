Евгений Кабанов: Объекты водоснабжения в Крыму - в приоритете по ФЦП

В этом году власти Крыма планируют сдать в эксплуатацию 68 объектов по линии ФЦП. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Этот год стал одним из самых тяжелых для экономики нашей страны. Всему виной пандемия коронавируса, которая, похоже, скоро отзовется второй волной.

Тем не менее, глобальная стройка в Крыму в рамках Федеральной целевой программы продолжается. Более того, в 2020 году правительство России решило продлить ФЦП до 2024 года. Изменился и объем финансирования программы, а приоритет справедливо отдан объектам водоснабжения.

«Комсомолка» поговорила с вице-премьером Крыма Евгением Кабановым, курирующим реализацию ФЦП в Крыму, чтобы узнать, как обстоят дела с ФЦП под конец года.

Евгений Константинович, повлияла ли ситуация с коронавирусом на выполнение ФЦП в нынешнем году?

- Да, безусловно, короновирус внес свои коррективы в работу в этом плане. Многие подрядчики не смогли доставить людей к месту строек, у некоторых возникли проблемы с поставкой стройматериалов, кто-то потерял постоянных поставщиков. В остальном строительная отрасль останавливалась в марте всего на неделю.

Какие главные объекты удалось ввести в эксплуатацию в этом году по ФЦП?

- По состоянию на 5 октября этого года мы смогли сдать 24 объекта по линии ФЦП в Крыму, из них 14 объектов – в 2019-м. В эксплуатацию введены три объекта топливно-энергетического комплекса, два объекта водоснабжения и водоотведения, один объект транспортной инфраструктуры, один детский сад, один объект туристического кластера в Саках, 15 капитальных ремонтов домов культуры и один объект культурного наследия.

До конца года мы планируем сдать еще 44 объекта.

Сколько запланированных к сдаче в 2020-м объектов переносятся на последующие годы?

- Около 28-ми. Это школы, детские сады и дом для депортированных граждан. Люди ждут эти объекты, они все значимые.

Повлияла ли критическая ситуация с водообеспечением Крыма на выбор объектов ФЦП?

- Да, конечно. В связи с засухой приоритетность включения в программу была отдана именно объектам водоснабжения. Например, в ФЦП включили 19 объектов водоснабжения и 16 объектов водоотведения – в том числе строительство новых канализационно-очистных сооружений.

Глава Крыма говорил, что в 2016-17 годах множество подрядчиков не выполнили свои обязательства по работе в рамках программы после оплаты аванса - он назвал сумму в 1,6 миллиарда рублей. Смогла ли республика в судебном порядке взыскать эти средства, и сколько объектов сейчас не достроены?

- Суды идут до сих пор, но республике повторно довели эти средства. Работы возобновят во второй половине 2021 года.

Как вы оцениваете недавнее решение продлить сроки ФЦП для Крыма и Севастополя до 2024 года? Успеет ли республика к тому времени завершить все проекты?

- Безусловно, для своевременного завершения проектов мы делаем все возможное. Крым реализует 615 объектов на общую сумму 643,3 миллиарда рублей, в том числе 45 дорог на сумму 372,54 миллиарда. В программу ФЦП включены 62 объекта на общую сумму 202,7 миллиарда рублей, исключены 27 объектов на сумму 9,3 миллиарда.

Как вы оцениваете планы Минфина сократить финансирование ФЦП в 2021 году на 8,5 миллиарда рублей. А в 2022 году - на 9,1 миллиарда? С чем, на ваш взгляд, это связано?

- В связи с продлением программы ФЦП эти денежные средства передвинуты на последующие сроки. Трезво оценивая риски выхода большого количества документации из экспертизы, мы постарались объективно подойти к вопросу и сделать так, чтобы объекты вводились качественно и в срок, а деньги были сохранены и перенесены.