В период пандемии крымчане стали совершать в два раза больше дистанционных платежей

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Пандемия коронавируса, которая на несколько месяцев вынудила всех сидеть по домам, отразилась и на финансовых привычках людей. Например, крымчане стали совершать в два раза больше платежей в дистанционных банковских сервисах. В крупнейшем крымском банке РНКБ отмечают, что в январе текущего года жители полуострова совершали ежедневно около 119 тысяч платежей в интернет-банке и мобильном приложении РНКБ 24/7, а в октябре этот показатель вырос до 229 тысяч. А среднесуточный объем дистанционных платежей с января по октябрь увеличился почти в три раза - с 244 миллионов рублей до 604 миллионов рублей.

По данным банка, самые популярные платежи в интернете - это мгновенные переводы по номеру телефона, оплата коммунальных услуг и пополнение счета мобильного телефона. Кроме того, значительно увеличилось количество финансовых операций, которые клиенты начали совершать без посещения офиса банка. Например, оформление или погашение кредита, подключение или отключение смс-информирования, получение справок различного характера.

С начала года в РНКБ фиксируют рост запросов на выдачу кредитов по онлайн-заявкам, оформленным в интернет-банке или мобильном приложении. С января в 2,4 раза выросло количество выданных ежедневно кредитов наличными, которые банк согласовал дистанционно.

На 45% с начала года увеличилось количество пользователей интернет-сервисов и мобильного приложения банка. Если в январе эта цифра составляла 605 тысяч человек, то в октябре уже 876 тысяч.

- Безусловно, такой рост показателей дистанционных банковских услуг связан в том числе и со сложной эпидемиологической ситуацией, поскольку люди предпочитают безопасные и бесконтактные способы расчетов, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Мы, в свою очередь, стараемся предоставлять максимально широкий спектр услуг через дистанционные каналы обслуживания.