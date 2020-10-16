Отголоски трагедии: Как живет Керченский политехнический колледж спустя два года после расстрела

Прошло два года, а о трагичных событиях здесь еще не забыли Фото: Александра Тимощенко

Гремит звонок, дети разбегаются по классам, начинаются занятия. В керченском политехническом колледже по-прежнему тихо. Из классных окон доносятся спокойные голоса преподавателей, охранники скучают у входа. Но еще два года назад в этом здании случилась жуткая трагедия: студент четвертого курса Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу, расстрелял студентов и преподавателей. Бойня унесла жизни 21 человека, десятки получили серьезные ранения, некоторые стали инвалидами.

Чем сейчас живет керченский политех - выясняла «Комсомолка».

ОТГОЛОСКИ ТРАГЕДИИ

Забыть о событии двухлетней давности не дает памятник с венками и игрушками, стоящий у входа в колледж.

У входа стоит памятник с венками и игрушками Фото: Александра Тимощенко

В знак памяти в вазах кто-то не так давно поставил живые цветы... Фото: Александра Тимощенко

- Они тут почти всегда. Люди приходят, приносят новые часто. Еще не забыли…, - говорит мне проходящий мимо дворник.

"В нашей памяти светлый ваш образ..." Фото: Александра Тимощенко

Импровизированный мемориал появился на этом месте два года назад. «Стена плача», как его называют местные. Несколько дней люди несли к нему цветы, игрушки и свечи.

Недалеко от самого колледжа разместили аллею памяти сотрудникам и студентам политехнического колледжа Фото: Александра Тимощенко

ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАКАЗАН

Сегодня в политехнический колледж чужому не попасть: два охранника, вахтеры, турникеты и несколько камер наблюдения. Если ты не студент, разворачивайся.

- Маска, студенческий? Кто вы такая?, - спрашивает меня подозрительный вахтер. - Раньше я вас не видела.

Пришлось признаться, что я корреспондент «Комсомольской правды», но журналистам здесь не рады. От комментариев отказываются почти все. Хотя еще год назад «Комсомолке» проводил экскурсию по колледжу директор Денис Колесник. В этот раз из-за ситуации с коронавирусной инфекцией Министерство образования запретило давать интервью.

Сейчас в политехе как и прежде идет учебный процесс и слышен смех, а два года назад студенты выпрыгивали из окон и пытались просто выжить Фото: Александра Тимощенко

«ВСПОМИНАТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ»

На перемене у колледжа в группы собираются студенты. Здесь и постарше, и помладше. Но тех, кто находился в тот самый день в центре событий, почти нет. Ребята громко общаются между собой, смеются, шутят. Но когда начинаешь спрашивать их о трагедии, улыбка моментально сходит с их лиц.

- Ой, лучше вообще не надо… Вспоминать не хочется, страшно становится. Кажется, что сейчас вот-вот в тебя кто-то выстрелит, - говорит Кристина*, свидетельница тех событий.

Один из студентов, который сейчас учится на четвертом курсе политеха, решается рассказать о трагедии:

- Почти каждый день вспоминаю об этом: обычное утро, пары, а потом вся эта жуть… Я быстро выбежал тогда на улицу, а вот мои друзья выпрыгивали из разбитых окон, только бы спастись. Тогда самое главное было не попасть под удар. Остаться живым. Все очень сильно кричали, толкались и пытались убежать.

Сегодня ребята разбегаются при виде журналистов. Не хотят лишний раз думать о той трагедии. О расстреле здесь никто не забыл и та кровавая бойня стала для всех личной трагедией.

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