«Это был просто кошмар»: Врачи вспоминают расстреле в Керченском колледже

Стену плача у колледжа установили на второй день после трагедии Фото: Надежда ДАЦЮК

17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа взорвал бомбу и устроил стрельбу в своем учебном заведении. Скончались 20 человек, больше 50 получили травмы. Пострадавших оперативно приняли в первой городской больнице города, которая за первые полчаса после трагедии превратилась в настоящий военно-полевой госпиталь.

В двухсот метрах от политеха находится второй терапевтический корпус больницы. Именно туда и бежали первые пострадавшие.

- Примерно около 12-ти часов дня мне позвонила заведующая глазного отделения и сказала, что к ней обратились двое детей с травмой глаз. Они дошли сами. Первые пострадавшие думали, что у них в столовой взорвался газовый баллон, - рассказывает главврач первой городской больницы Марат Еникеев.

Марат Еникеев, главврач керченской горбольницы №1 Фото: Надежда ДАЦЮК

Во втором отделении пострадавшим останавливали кровотечение, кололи болеутоляющие наркотики и перевозили в главный корпус больницы, где помощь оказывали опытные травматологи и хирурги.

Главврач сразу стал готовиться к худшему - позвонил заведующим отделений травматологии, реанимации, нейрохирургии и предупредил, чтобы ждали массового поступления пациентов.

«КАК В БИТВЕ ЗА СТАЛИНГРАД»

- Я, в свою очередь, тоже обзвонил всех врачей, кто был на выходных, отдыхал после смены. В течение 15 минут большая часть сотрудников была в больнице. Тогда же начали поступать первые пострадавшие. Их привозили и бригадами скорой помощи, и попутным транспортом. За полчаса больница превратилась в военно-полевой госпиталь, - вспоминает заведующий отделением травматологии и ортопедии керченской горбольницы №1 Алексей Мирошниченко.

- Помню, как я вышел в приемный покой, а там как будто битва за Сталинград: много крови, оторванные руки, ноги. Это был просто кошмар! Не укладывается в голове, что столько травм получила молодежь, у них ведь вся жизнь впереди…

Главным тогда было - оказать первую помощь и остановить кровотечение, а потом рассортировать пострадавших по степени тяжести. Были сложности с доставкой пациентов в операционную, расположенную на четвертом этаже больницы. Грузовой лифт на тот момент работал только один, поэтому поднимать всех помогал и персонал, и студенты медколледжа, пришедшие на помощь.

Пострадавших на носилках заносили в приемный покой Фото: Надежда ДАЦЮК

БОЛЬНИЦУ ОЦЕПИЛ ОМОН

- Конечно, в первые моменты возникал определенный хаос, потому что помимо больных были еще и родственники, которые их сопровождали. Нам пришлось в течение получаса развернуть охрану, мы связались с ОМОНом, отсекли весь периметр и оставили только два доступных входа - приемное отделение и вход со стороны травмпункта, принимали пострадавших оттуда, - говорит Марат Еникеев.

За первый час после взрыва в колледже больница приняла больше 50-ти человек.

Пока врачи боролись за жизнь пострадавших и спасали их от инвалидности, около приемного покоя толпились родители, пытавшиеся узнать, живы ли их дети. Те, кому пришли плохие новости, отправлялись к моргу.

- У некоторых детей было тяжело установить личность, ведь они находились без сознания. Каждого ребенка мы маркировали при поступлении. По мере того, как дети приходили в себя, мы записывали и передавали сведения родителям. К семи вечера закончили формировать списки больных, пофамильно все были известны. Пострадавших без сознания опознали родители по особенностям - родинкам, цепочкам, татуировкам, одежде, - рассказывает Еникеев.

НЕКОТОРЫЕ СКОНЧАЛИСЬ В БОЛЬНИЦЕ

Через пару часов на помощь керченским медикам подоспели коллеги из Краснодара, Симферополя, врачи из Центра медицины и катастроф Крыма, а позже прилетели специалисты Федерального медико-биологического агентства России и (на тот момент) министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. К утру состояние пострадавших удалось стабилизировать и распределить их по больницам Темрюка, Краснодара, Симферополя. Самых тяжелых доставили санавиацией в Москву.

На помощь прибыли машины скорой помощи из Темрюка Фото: Надежда ДАЦЮК

К сожалению, спасти удалось не всех. Одна девушка погибла по пути в больницу, юноша скончался в приемном покое. Еще одна студентка колледжа, которой оказали помощь, под утро 18 октября умерла в реанимации. Ей ампутировали две ноги.

Еще одна смерть 16-летней Вики чуть не унесла жизнь ее парня. Девушке ампутировали ногу, и появилась надежда, что она будет жить. Но полученные травмы оказались серьезнее, Вика умерла при пересадке в самолет. Студентку должны были транспортировать в Москву. Следом за смертью любимой решил покончить с собой ее парень - 20-летний Армен. Но уйти из жизни у него не получилось, и юноша остался инвалидом на всю жизнь. Он повредил позвоночник и теперь прикован к коляске. Армен прошел курс лечения в московской больнице, затем была длительная реабилитация, но встать на ноги юноша так и не смог.

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