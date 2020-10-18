Коронавирус в Крыму, последние новости на 18 октября: за сутки COVID-19 заболело 169 человек

С начала пандемии в Крыму коронавирусом заразилось свыше 7 тысяч человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму находится 2942 человека. Из них под динамическим наблюдением на дому пребывает 1164, а 1634 пациента проходят лечение в стационарах. Количество изолированных в обсерватор составляет 144 человека, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

С начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму COVID-19 выявили у 7009 человек. На данный момент лечение в больницах региона продолжают 2900 пациентов. Выздоровело при этом 3924 человека.

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За сутки в Крыму коронавирусом заразилось 169 человек. Из них 132 COVID-положительных самостоятельно обратились за медпомощью, почувствовав себя хуже. Среди тех, кто ранее контактировал с зараженными, выявили 33 зараженных, еще 4 больных пациента приехали с Украины.

В лабораториях за сутки обследовали 4956 человек на COVID-19. Умерло с начала распространения COVID-19 в регионе 110 человек.

Данные взяты с официального сайта Министерства здравоохранения РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 17 октября подтвердили 48 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

- Заболевшие – местные жители в возрасте от 24 до 92 лет. 17 человек выписаны после выздоровления, - сообщили в пресс-службе городского правительства.

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