Бонусы и безопасность: почему пожилым людям выгодно получать пенсию на банковскую карту

Многие уже завели пенсионную банковскую карту и пользуются финансовыми услугами дистанционно Фото: Архив "КП"

Технологии не стоят на месте, как и развитие банковского обслуживания. Сервисы становятся настолько удобными, что освоить их важно и нужно не только молодому поколению. Это особенно актуально в период пандемии для пенсионеров, поскольку многие финансовые операции можно совершить, не выходя из дома. Если несколько лет назад пожилые люди часто стояли в очередях, получая пенсию в почтовых отделениях наличными, то теперь многие уже завели пенсионную банковскую карту. Почему же такой способ получения выплат более выгоден, «Комсомолка» разбиралась вместе с финансовыми экспертами.

1. ЭТО БЫСТРО И БЕЗОПАСНО

Во время распространения коронавируса людям пожилого возраста не рекомендуют выходить на улицу и находиться в людных местах из-за опасности подхватить инфекцию. Это первый серьезный аргумент в пользу того, чтобы завести банковскую карту, на которую будет приходить пенсия. Чтобы оформить пенсионную карту, нужно подойти в любое отделение банка с паспортом. Специалисты помогут зарегистрироваться на портале государственных услуг и отправить заявление в Пенсионный фонд через личный кабинет, чтобы пенсия приходила на карту. Также можно подключить смс-информирование – и владелец карты узнает, что зачислены деньги.

2. УТЕРЯННУЮ КАРТУ МОЖНО БЫСТРО ВЕРНУТЬ

Бывают неприятные ситуации, когда наличные деньги теряются или же их могут вытащить воры по дороге домой из почтового отделения. Конечно, банковская карта тоже не застрахована от потерь, но если такая неприятность все же случится, ее можно легко восстановить, обратившись в отделение банка. При этом на карте сохранится тот же баланс, что и был до того, как ее потеряли. Конечно, утерянные наличные вернуть не удастся.

3. БЫСТРАЯ ОПЛАТА КОММУНАЛКИ И ДРУГИХ УСЛУГ

Эксперты рекомендуют не снимать деньги с банковской карты, а хранить их и расплачиваться в электронном виде. Можно установить на мобильный телефон приложение от банка или зарегистрироваться в интернет-банке, чтобы оплачивать счета за коммунальные услуги. Это, кстати, избавит пожилого человека от очередного простаивания в очереди и сохранит нервы, здоровье, время. Дистанционно также можно передавать показания приборов учета, а еще – смотреть задолженность или переплату по лицевому счету. Если закончились деньги на мобильном счете, это тоже не проблема. Можно не обращаться к родственникам, а пополнить счет самостоятельно.

4. ПОЛУЧЕНИЕ КЭШБЕКА И БОНУСОВ ОТ БАНКА

Оплачивая покупки картой, можно получать бонусы, а затем использовать их для оплаты других покупок. Часто банки предлагают для пожилых людей более выгодные программы накопления денежных средств, чем людям трудоспособного возраста.