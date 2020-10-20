Потерявшим работу из-за коронавируса крымчанам найдут новую профессию

Уже в декабре первый поток крымских студентов получит свои свидетельства об освоении нового ремесла Фото: Анастасия Осипова

От потери работы никто не застрахован, а в период пандемии коронавируса без источника дохода остались многие. Для таких в Министерстве просвещения России создали специальную программу, которая успела стартовать и в Крыму. По итогам конкурса были отобраны учебные заведения, в которых все желающие смогут пройти бесплатные курсы по профессиональной переподготовке.

До 15 декабря у крымчан, ставшими безработными из-за коронавируса, есть возможность приобрести дополнительные практичные навыки. После успешного прохождении образовательной программы обучающиеся получат документы о квалификации и скиллс-паспорта, которые и помогут им в дальнейшем трудоустройстве.

- Жители полуострова смогут овладеть именно практическими навыками: парикмахерское, поварское и кондитерское дело, туризм. Эти курсы пройдут в очном формате. Все площадки уже определены и аккредитованы, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства образования республики.

КТО СМОЖЕТ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ?

Программа направлена на выпускников, которые окончили вузы или колледжи в этом году, ищущих работу крымчан и тех, кто находится под риском увольнения с работы. Под последнюю категорию обычно попадают те, кому за период пандемии сократили ставку или рабочий день.

КАК НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ?

Для участия в образовательном процессе нужно подать заявку на Общероссийской базе вакансий «Работа в России». Регистрация и учет заявок на обучение будет осуществляться на специальной электронной платформе.

ГДЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ?

Получить новые навыки можно в зарегистрированных образовательных площадках полуострова.

ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»

В нем можно будет пройти обучение по следующим специальностям:

- технология моды;

- поварское дело;

- парикмахерское дело.

ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания»:

- поварское дело;

- кондитерское дело.

ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства»:

- поварское дело;

- кондитерское дело;

- хлебопечение;

- администрирование отеля;

- туризм;

- ресторанный сервис.

ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж»:

- облицовка плиткой;

- малярные и декоративные работы.

ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж»:

- медицинский и социальный уход.

ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум»:

- ремонт и обслуживание легковых автомобилей.

ООО «ГАРАНТ-СВ»:

- администрирование отеля;

- туризм;

- виноделие;

- ресторанный сервис.

ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж»:

- облицовка плиткой;

- малярные и декоративные работы.

ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный колледж»:

- ремонт и обслуживание легковых автомобилей.

АНПОО «Университет профессионального образования»:

- ИТ-решения для бизнеса;

- флористика;

- туризм;

- веб-дизайн и разработка;

- архитектура;

- предпринимательство

- визуальный мерчендайзинг;

Уже в декабре первый поток крымских студентов получит свои свидетельства об освоении нового ремесла.

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