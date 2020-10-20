Потерявшим работу из-за коронавируса крымчанам найдут новую профессию

Уже в декабре первый поток крымских студентов получит свои свидетельства об освоении нового ремесла
Фото: Анастасия Осипова
От потери работы никто не застрахован, а в период пандемии коронавируса без источника дохода остались многие. Для таких в Министерстве просвещения России создали специальную программу, которая успела стартовать и в Крыму. По итогам конкурса были отобраны учебные заведения, в которых все желающие смогут пройти бесплатные курсы по профессиональной переподготовке.
До 15 декабря у крымчан, ставшими безработными из-за коронавируса, есть возможность приобрести дополнительные практичные навыки. После успешного прохождении образовательной программы обучающиеся получат документы о квалификации и скиллс-паспорта, которые и помогут им в дальнейшем трудоустройстве.
- Жители полуострова смогут овладеть именно практическими навыками: парикмахерское, поварское и кондитерское дело, туризм. Эти курсы пройдут в очном формате. Все площадки уже определены и аккредитованы, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Министерства образования республики.
КТО СМОЖЕТ ПРОЙТИ БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ?
Программа направлена на выпускников, которые окончили вузы или колледжи в этом году, ищущих работу крымчан и тех, кто находится под риском увольнения с работы. Под последнюю категорию обычно попадают те, кому за период пандемии сократили ставку или рабочий день.
КАК НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ?
Для участия в образовательном процессе нужно подать заявку на Общероссийской базе вакансий «Работа в России». Регистрация и учет заявок на обучение будет осуществляться на специальной электронной платформе.
ГДЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ?
Получить новые навыки можно в зарегистрированных образовательных площадках полуострова.
ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна»
В нем можно будет пройти обучение по следующим специальностям:
- технология моды;
- поварское дело;
- парикмахерское дело.
ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания»:
- поварское дело;
- кондитерское дело.
ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства»:
- поварское дело;
- кондитерское дело;
- хлебопечение;
- администрирование отеля;
- туризм;
- ресторанный сервис.
ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж»:
- облицовка плиткой;
- малярные и декоративные работы.
ГАОУ СПО РК «Крымский медицинский колледж»:
- медицинский и социальный уход.
ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный техникум»:
- ремонт и обслуживание легковых автомобилей.
ООО «ГАРАНТ-СВ»:
- администрирование отеля;
- туризм;
- виноделие;
- ресторанный сервис.
ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж»:
- облицовка плиткой;
- малярные и декоративные работы.
ГБПОУ РК «Симферопольский автотранспортный колледж»:
- ремонт и обслуживание легковых автомобилей.
АНПОО «Университет профессионального образования»:
- ИТ-решения для бизнеса;
- флористика;
- туризм;
- веб-дизайн и разработка;
- архитектура;
- предпринимательство
- визуальный мерчендайзинг;
Уже в декабре первый поток крымских студентов получит свои свидетельства об освоении нового ремесла.
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