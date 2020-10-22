Набережная в Приморском. Стоп-кадр "Крым 24"

В поселке Приморское под Феодосией построили новую набережную. Вместе с берегоукрепительными волнорезами, очистными сооружениями и насыпным пляжем она обошлась в 317 миллионов рублей.

К ремонту набережной в Приморском приступили еще весной 2018 года. Собственно, набережной здесь не было, а были волногасящие железобетонные конструкции, сходящие ступеньками в море. За пол века они пришли в негодность, откосы и плиты потрескались и деформировались. С учетом туристического развития Феодосии было решено делать зону отдыха, с набережной, галечными пляжами и подпорной стеной. Теперь это образцовая территория с 500-метровой благоустроенной променадной зоной и пятью пляжными картами.

- Есть полукилометровая набережная шириной 15 метров, - отметил глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко. - Работы выполнены на 99%. Ввод в эксплуатацию запланирован на 5 ноября.

Отделку тротуарной плиткой и озеленение удалось провести за счет экономии средств на основных работах по берегоукреплению. Теперь муниципалитет будет искать средства на освещение и систему видеонаблюдения. В этом им обещал помочь глава Крыма Сергей Аксенов.

- Если уже реконструируем такие площади, освещение должно в проекте предполагаться всегда. Благоустройство без освещения - уже не благоустройство, - считает глава региона. - Но в каждом поселке должна быть такая набережная - скамейки, урны, освещение.

По видимому с этой целью Аксенов планирует показать набережную поселка Николаевка главе Ростуризма Зарине Догузовой. Сейчас в недрах ведомства дорабатывают концепцию развития внутреннего туризма, где Крыму отводится роль пляжного курорта и новые территории для отдыха россиян очень нужны.

В Николаевке из 7,7 км пляжей благоустроены всего 1,3 км. Остальное размыто штормами, разрушено и деформировано. Первоначальный проект берегоукрепительных работ оценивался в 1,5 миллиарда рублей. После актуализации цен и мероприятий сумма увеличится значительно, ведь помимо берегоукрепления придется заниматься выкупом и сносом старых без отдыха.

Под благоустройство руководство Крыма предполагает отвести свободное от застройки побережье от Сак до Евпатории. Сейчас это территория «дикого» отдыха автотуристов, поскольку организованных автокемпингов на крымском побережье практически нет. В 2012 году тогдашнее руководство Крыма планировало построить здесь некий аналог турецкой Анталии - курортный город, растянувшийся вдоль Каламитского залива на территории 14,6 тысяч га с одновременным приемом до 20 тысяч туристов. Главным препятствием в реализации проекта стали железная и автомобильная дороги к Евпатории, которые бы проходили прямо под окнами отелей, а на их перенос требовались большие деньги.

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