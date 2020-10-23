Цифровая трансформация для крымских предпринимателей

Цифровая платформа обучения позволит следить за теоретическими курсами и практическими заданиями, общаться с другими участниками и видеть свой рейтинг в режиме онлайн.

Сто предпринимателей из Республики Крым смогут принять участие в акселерационной программе «Цифровая трансформация: из офлайна в онлайн», которая начнется 26 октября.

Программа представляет собой бесплатное интенсивное обучение с использованием дистанционных технологий в течение пяти недель.

Участников ждут вебинары, отраслевые онлайн-обсуждения, работа в малых группах, пошаговый контроль выполнения домашних заданий и индивидуальное сопровождения менторов приведут участников к повышению оборота компании и многое другое.

- Крымские предприниматели станут участниками образовательной программы, которая будет включать в себя 8 вебинаров, 4 домашних задания с проверкой и оценкой экспертов, индивидуальную работу с трекерами, еженедельные разборы бизнеса с наставниками, - сообщают организаторы.

Спикерами акселератора станут лучшие бизнес-тренеры, основатели PR-агентств и другие выдающиеся эксперты, такие как Сергей Семенов, Алла Штауб, Александр Головко и другие.

Цифровая платформа обучения позволит следить за теоретическими курсами и практическими заданиями, общаться с другими участниками и видеть свой рейтинг в режиме онлайн.

КОНКРЕТНО

Даты проведения программы: 26 октября-23 ноября

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Регистрация: в личном кабинете АИС: lk.frbk.ru или по телефонным номерам: 8 (800) 500 38 59 или + 7 978 989 00 60.

* На правах рекламы