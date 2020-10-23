Оплата в одно касание: в чем удобство бесконтактного расчета за проезд

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Автоматизированная оплата проезда (АСОП) в общественном транспорте Крыма начала активно внедряться в Крыму в 2020 году. К ней присоединилось 55 крымских автоперевозчиков. Многие крымчане уже оценили преимущества оплаты проезда банковской картой.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ РАЗВИТИЕ АСОП В КРЫМУ?

Сама по себе автоматизированная система оплаты проезда - комплекс технологичных решений, благодаря которым можно оплачивать проезд с помощью бесконтактных банковских карт и учитывать поездки пассажиров, которые относятся к льготным категориям.

Готовились к внедрению АСОП в Крыму еще с конца 2016 года, тогда началась разработка нормативной базы, а в 2018 году было заключено Соглашение о запуске проекта «Карта жителя» в рамках Петербургского международного экономического форума между Советом министров Республики Крым, РНКБ Банком и платежной системой «Мир», который трансформировался в проект «Цифровая среда гражданина». Так и началось внедрение в Крыму бесконтактной оплаты проезда.

Основными участниками проекта выступают: профильные министерства - Министерство транспорта и Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, а также оператор МУП РК «Крымавтотранс», Банк РНКБ. Большую поддержку в Крыму по популяризации АСОП оказала платежная система «Мир». Общей координацией и контролем по взаимодействию участников занимается Министерство транспорта Крыма, а обеспечением бесконтактной оплаты проезда для льготников - Министерство труда и социальной защиты Республики Крым.

Банк РНКБ выступает эквайером проекта, а платежная система «Мир» предоставила крымчанам скидки на проезд по банковским картам в размере 4 рублей за каждую поездку на протяжении 3 месяцев.

КАКИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ В КРЫМУ УСТАНОВИЛИ ВАЛИДАТОРЫ

- На сегодняшний день система АСОП находится на начальном этапе. Специальными устройствами для приема безналичной оплаты оснащены более 1300 единиц общественного транспорта в различных городах и районах Крыма, - рассказывает генеральный директор проекта ООО «Цифровая среда» Алексей Свиридюк. - Планируется, что к концу реализации проекта количество оснащенного транспорта достигнет двух тысячи единиц.

По его информации, к проекту присоединились и активно работают такие крупные крымские перевозчики, как ГУП РК «КрымТроллейбус», МУП «Горавтотранс», «Трасса», МУП МОГОК РК «Керчьгортранс» и «ЕВПАТРАНС+».

КАК ОПЛАЧИВАТЬ ПРОЕЗД БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

Чтобы оплатить проезд, пассажир должен поднести бесконтактную карту к валидатору, который установлен в салоне транспорта, и средства автоматически спишутся с банковского счета. Для оплаты в транспорте можно пользоваться как картой РНКБ, так и других российских банков, в том числе и международных платежных систем. Если пассажир относится к льготной категории граждан, то он должен назначить льготной свою банковскую карту льготной. Однако это должна быть карта платежной системы «Мир».

- Количество безналичных оплат по картам за проезд в общественном транспорте Крыма растет динамично с каждым месяцем. Если в августе эта цифра составляла более 350 тысяч, в сентябре - уже более 900 тысяч, а по состоянию на 20 октября – свыше 760 тысяч транзакций. Ожидаемо, что к концу октября количество транзакций достигнет 1,2 миллиона, - отмечает заместитель председателя Правления РЕКБ Николай Билан. - Очевидно, что автоматизированная система оплаты проезда - удобная форма расчета за услугу и пользуется спросом у пассажиров».

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в отделения РНКБ или дистанционно - в чат банковского мобильного приложения. С полными правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте банка.