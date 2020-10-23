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Мобильный «конструктор» от Win mobile

Крымский оператор представил обновленный тариф «ПроСто»
Степан ОСТИНОВ
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Теперь абонент может сам собрать удобный для него тариф под свои потребности, сочетая пакеты минут и sms.

Теперь абонент может сам собрать удобный для него тариф под свои потребности, сочетая пакеты минут и sms.

Безлимитные звонки и SMS внутри сети, неограниченный интернет трафик и выбор пакета для звонков и сообщений на номера других операторов. Именно так выглядит новый пакет услуг одного из самых популярных тарифов мобильного оператора Win mobile.

О том, что условия тарифа «ПроСто» будут меняться, оператор сообщил более месяца назад, когда в социальных сетях был запущен флешмоб с тэгом #ПроСто_конструктор. В итоге тариф «ПроСто» и действительно поменялся, и, судя по всему, эти изменения только к лучшему. Теперь абонент может сам собрать удобный для него тариф под свои потребности, сочетая пакеты минут и sms. Но и это не все главные достоинства обновленного тарифа-конструктора. Бесплатная раздача интернета до конца года, безлимитный интернет, безлимитные звонки внутри сети домашнего региона – вот улучшенный набор услуг, благодаря которым «ПроСто» практически мгновенно обрел популярность у абонентов.

А вот и главная новинка: теперь владельцы тарифа могут сами решать, сколько им требуется для общения вне «домашней» сети и, в соответствии с этим, выбирать оптимальный пакет, включающий 100, 150 или 200 минут и 100, 150 или 200 SMS-сообщений на номера всех операторов России. Обновленным тарифом легко управлять через Мобильное приложение, выбирая нужный вам пакет минут и sms. Скачать мобильное приложение просто – пройдите по ссылке и установите приложение на свой телефон

Кроме того, для безлимитных звонков на номера других операторов Р.Крым, г.Севастополь и Краснодарского края в еженедельный пакет услуг предустановлена дополнительная опция «Мой регион», которая не расходует основной пакет минут и уже очень востребована у абонентов. При условии подключения тарифа до конца года, опцией «Мой регион» можно пользоваться бесплатно в течение 6 месяцев.

Еженедельная абонентская плата по тарифу также претерпела некоторые изменения, теперь она тоже зависит от выбора абонента и составляет от 100 до 180 рублей в неделю. Подробности о тарифе «ПроСто» по ссылке.

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