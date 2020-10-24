Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 октября: За сутки 204 новых зараженных

Лечение в медучреждениях Республики проходят 3409 человек. Фото: Архив "КП"

На данный момент в Крыму под медицинским наблюдением в связи с коронавирусом находятся 3870 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому - 2256 человек, в стационарах изолировано 1548 пациентов, в обсерваторах – 66 человек.

За все время наблюдения в Крыму выявлено 7994 случаев Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 3409 человек, выписано с выздоровлением - 4373.

Минздрав Крыма

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За минувшие сутки в Крыму 204 человека заболели короновирусом, у 36 из них не было никаких симптомов инфекции.

- Из общего количества заболевших 161 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 42 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной с территории Украины, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 24 октября зарегистрировано 57 новых случаев заболевания COVID-19. В то же время 38 человек выписано после выздоровления.

За минувшие сутки с подтвержденным диагнозом COVID-19 умер мужчина в возрасте 75 лет. Течение болезни осложнялось двусторонней вирусно-бактериальной пневмонией на фоне хронических заболеваний.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50