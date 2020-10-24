В Азовском море терпит бедствие российский танкер

ЧП произошло в Азовском море. Фото: Архив "КП".

Сегодня, 24 октября, в акватории Азовского моря произошел взрыв на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов». Судно шло под российским флагом в Ростов-на-Дону. Эту информацию КП-Крым подтвердили в экстренных службах.

Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, с танкера были спасены 10 человек, судьба еще троих членов экипажа неизвестна. Ведутся поиски.

При этом в МЧС по Краснодарскому краю КП-Крым сообщили, что на борту остаются 4 человека, еще 6 спасены, троих ищут. Всего экипаж состоит из 13 человек.

На месте находится проходившее судно «Братск», еще три спасательных судна направлены к месту ЧП. В Главном управлении чрезвычайного ведомства организован оперативный штаб. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Танкер «Генерал Ази Асланов». Фото: www.marinetraffic.com/ru

Сообщение о происшествии поступило в МЧС по Краснодару в 19 часов 02 минуты. В спасательных работах задействовано 102 человека и 14 единиц техники.

По данным «Комсомолки», судно шло пустым, и что именно стало причиной взрыва – неизвестно. Можно предположить, что всему виной стали остаточные пары топлива. Однако пожара на танкере нет, но он терпит крушение.

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