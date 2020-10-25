Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 октября: за сутки COVID-19 выявили у 255 человек

За сутки в Крыму COVID-19 выявили у 255 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму на 25 октября 2020 года под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 4040 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому пребывает 2314 человек, в стационаре же проходит лечение 1643 человека. В обсерваторы изолировали 83 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

Новую коронавирусную инфекцию с начала распространения болезни в Крыму выявили у 8249 человек. В больницах республики лечение сегодня продолжают 3602 COVID-положительных пациента. При этом выздоровело 4434 человека.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки в Крыму COVID-19 выявили у 255 человек. Бессимптомно болезнь развивалась у 54 зараженных. За медпомощью, почувствовав неладное, обратилось 198 человек. Среди тех, кто контактировал с ранее инфицированными, выявили 57 больных коронавирусом.

В лабораториях за сутки на COVID-19 обследовали 4334 человека.

Данные взяты с официального сайта Минздрава РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 24 октября выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Заболевшие – местные жители в возрасте от 18 до 83 лет. 38 человек выписано после выздоровления, - сообщили в пресс-службе городского правительства.

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