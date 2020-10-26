Коронавирус в Крыму, последние новости на 26 октября: за сутки COVID-19 выявили у 138 человек

Новую коронавирусную инфекцию с начала пандемии выявили у 8387 человек Фото: Архив "КП"

На полуострове на 26 октября 2020 года под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 4132 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 2282 человека, в стационарах проходят лечение 1772 заболевших, в обсерваторы изолировано 78 человек, сообщают в пресс-службе Минздрава РК.

Новую коронавирусную инфекцию с начала пандемии выявили у 8387 человек. В больницах республики продолжают лечение 3711 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано - 4463.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

В Крыму за последние сутки выявили 138 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 23 случая с бессимптомным течением болезни, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

73 человека решили самостоятельно обратиться к врачу, почувствовав себя плохо, 65 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1960 человек, - отметил глава Крыма.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За 26 октября два человека скончались от коронавируса в Севастополе за сутки, COVID-19 подтвержден у 61 гражданина. Соответствующие данные опубликованы на сайте федерального штаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев составило 2037, из них 1289 выздоровели, 58 скончались.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50