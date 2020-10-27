Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 октября: за сутки выявили 146 новых случаев заражения COVID-19

Количество заболевших COVID-19 в Крыму постепенно приближается к 10 тысячам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под медицинским наблюдением по новой коронавирусной инфекции в Крыму находится 3533 человека. По динамическим наблюдением на дому пребывает 1855 человек, на лечении в стационарах – 1625 человек. А количество изолированных в обсерватор составило 53 человека, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

За весь период с начала пандемии в Крыму COVID-19 заболело 8533 человека. В медицинских учреждениях региона продолжают лечиться 3587 человек. Число выздоровевших за весь период составило 4729 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 27 октября новой коронавирусной инфекцией заболело 146 человек. В 57 случаях болезнь развивалась бессимптомно. 54 зараженных в больницу за медпомощью пришли самостоятельно, почувствовав неладное. 92 больных COVID-19 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными.

За сутки скончалось еще два COVID-положительных пациента. В лаборатории за сутки обследовали 5542 человека на коронавирус.

Данные взяты с официального сайта Минздрава Крыма.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 26 октября зарегистрировали 61 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, скончалось же два COVID-положительных пациента. Соответствующие данные опубликовали на сайте федерального штаба по коронавирусу.

Всего с начала пандемии в Севастополе заболело 2037 человек. Из них выздоровело 1289, скончалось 58.

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