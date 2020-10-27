Масочный режим в Крыму: Ждать ли ужесточения в связи с распоряжением Роспотребнадзора

Масочный режим в Крыму введен с 12 мая Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ситуация с распространением коронавируса в октябре ухудшилась не только в Крыму, но и по всей России. В связи с этим 27 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о введении всеобщего масочного режима по всей стране.

Итак, теперь без маски нельзя находиться в местах массового пребывания людей, а также на парковках и даже в лифтах. В Роспотребнадзоре уточняют, что массовым считается место, где могут находиться больше 50-ти человек одновременно. Еще одно нововведение - с 28 октября в России запретили ночные (с 23.00 до 6.00) зрелищно-развлекательные мероприятия с подачей питания.

Что же это значит для Крыма? В республике новые требования Роспотребнадзора могут вступить в силу только после того, как глава региона Сергей Аксенов внесет соответствующие изменения в указ о мерах повышенной готовности по коронавирусу.

Напомним, что масочный режим был введен в республике с 12 мая, а с начала октября его ужесточили - без средств защиты органов дыхания нельзя находиться в общественном транспорте, такси, а также на территории автостанций и вокзалов.

Кроме того, предприятиям сферы розничной торговли запретили обслуживать покупателей без масок.

При этом Сергей Аксенов несколько дней назад смягчил указ о мерах повышенной готовности по коронавирусу и разрешил обслуживать граждан в объектах общепита без масок. Но это послабление не касается магазинов и отделов кулинарии.

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