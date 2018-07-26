2018-07-27T11:06:12+03:00
Общество

В симферопольском пруду нашли черепашку с рыбацким крючком внутри

На операцию по спасению животного нужно 12 000 рублей
Надежда ДАЦЮК
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Животное отнесли в ветклинику. Фото: "Черный список Симферополь"/Дмитрий Растопин/ВконтактеЖивотное отнесли в ветклинику. Фото: "Черный список Симферополь"/Дмитрий Растопин/Вконтакте
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В Гагаринском парке Симферополя обнаружили, возможно, домашнюю черепашку с леской во рту. Информацию опубликовали очевидцы в соцсетях.

- Гулял по Гагаринскому парку, увидел черепаху, которая кушала у берега, решил показать девушке. Достал. Вижу - в пасти леска, а на леске, скорее всего, крючок. Достать самостоятельно не могу, решил оказать помощь в специализированном месте, - сообщил симферополец Дмитрий Растопин.

Земноводное отнесли в ближайшую ветклинику, где вынесли вердикт – чтобы достать крючок, нужно распилить черепаху, затем потребуется специальный уход. Стоимость операции – 12 тысяч рублей. Если крючок не извлечь, животное проживет около двух месяцев.

- Сделали рентген. Оказалось, что крючок далеко проник в кишечник, а сумма немаленькая. После операции нужно будет выхаживать черепаху, чем я заниматься не хочу. Есть два варианта события для данного существа: либо находится хозяин, и я готов отдать черепаху в руки, где она живёт долго и счастливо в случае благополучно проведённой операции, либо животное проживет у меня несколько дней, после чего я отпущу ее обратно в Гагаринский парк. Леску обрежу, - описал ситуацию симферополец.

Сейчас черепаха все еще находится у Дмитрия. Он планирует передать ее волонтеру Татьяне Халиловой. Девушка сообщила, что сейчас ведется сбор средств, но за несколько дней люди еще не перевели ни копейки.

- Я пока ничего не могу с ней сделать. У меня сейчас нет времени и таких денег, а люди еще не сдали ничего, хотя в комментариях к посту было очень много желающих, - рассказала Татьяна.

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