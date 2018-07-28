"Умные и красивые едут в Одессу": На Украине решили отпугнуть туристов от Крыма билбордами на границе
Украинские активисты разместили на границе с Крымом билборды, которые призывают отдыхающих не ехать на полуостров.
- Умные и красивые едут отдыхать в Одессу, Карпаты, Скадовск. Все остальные - в оккупированный Крым, - гласят надписи на украинском языке.
Как сообщил украинский блогер Антон Ходжа, борды создали волонтеры группы Itchy Trigger Finger Ukrainians (Украинцы, у которых чешутся руки, - англ.) при поддержке Каланчакской райгосадминистрации.
- Если вы едете не к родственникам и не проведать свою собственность, а просто потому, что "а мы каждый год отдыхаем там", то у нас для вас плохие новости, - написал Ходжа на своей странице в Facebook.
По его словам, всего разместили шесть билбордов на каждом пункте пропуска на российско-украинской границе, а также три борда в Геническе (Херсонская область Украины, один из самых близких к Крыму населенных пунктов).
Фото: Антон Ходжа / Facebook
Судя по комментариям к записи, волонтерскую инициативу "украинцев, у которых чешутся руки", оценили не все.
- Умные и красивые едут в Хорватию, Албанию или Турцию, - отмечает интернет-пользователь Михаил.
- Так написать было бы не патриотично, - оправдывается блогер Ходжа.
- Ну и толку от этого? Нашим гражданам глубоко плевать на бигморды. Сейчас 2018 год, призывами к патриотизму мало кого проймешь.... едут тысячи... это реальность, - пишет Сергей.
- Никто на это не обращает внимания и все массово прут в Крым, - добавляет Антон.
- Даже могут себе позволить отдыхать и перебирают, куда ехать... срочно обвалить курс гривны! - иронизирует пользователь с ником Avanturist UA.
Напомним, ранее крымские власти заявили, что ждут на полуострове в этом году примерно миллион туристов из незалежной.
По данным министерства курортов и туризма Республики Крым, с 1 января по 25 июля на полуострове уже отдохнули 3,2 миллиона человек, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщил глава курортного ведомства Вадим Волченко, в некоторых регионах заполняемость гостиниц - почти 100%: это Южный берег Крыма (Ялта и Алушта), а также Евпатория, Судак и Феодосия. В среднем же в Крыму объекты размещения заполнены на 80%.
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