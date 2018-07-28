На трассе Севастополь - Ялта столкнулись иномарка и "Таврия", есть погибший

28 Июль 19:51 2018-07-31T10:15:53+03:00

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На трассе Севастополь - Ялта 28 июля произошла страшная авария. На дороге столкнулись легковые автомобили Peugeot и "Таврия", свидетели сообщают о погибшем водителе одного из авто.

Судя по опубликованным в соцсетях видеозаписям, в результате аварии машины оказались на противоположных обочинах, сильно искореженные, у иномарки полностью смяло капот. Смятую "Таврию" распилили спасатели.

- Ребята, мы только что ехали с Севастополя и стали очевидцем страшной аварии на трассе. Столкнулись две машины лоб в лоб кроссовер Peugeot и "Таврия", водитель "Таврии" погиб на месте. Предположительно - случился приступ во время движения у водителя, и он вылетел на встречку. В Peugeot, несмотря, на то что все возможные подушки безопасности сработали, пострадал ребенок который не был пристегнут (сломана нога со смещением), все остальные пассажиры Peugeot были пристегнуты и отделались ушибами, - рассказал в соцсетях очевидец.

По информации другого свидетеля, водитель на "Таврии" на встречную полосу не выходил, на обгон пошел как раз водитель иномарки.

- "Таврия" стояла на своей полосе, всмятку. Дедушку (водителя отечественного авто, - ред.) зажало, он умер. А машина туристов стояла, они из нее вышли, детей на руках держали. Там обгон через сплошую на изломе дороги, обгоняли туристы, - сообщила КП-Крым местная жительница Лина. - У них удар влево, водительское. Мы ехали дальше, в Партенит.

- Когда мы проезжали, отьезжала скорая. Мальчик лет 5-6 сидел спиной... женщина его укрывала полотенцем... зрелище жуткое... - добавила интернет-пользовательница Ирина.

- Ехал себе спокойно мужичок на "таврюге" со стороны Тылового и тут бац - реношка в лоб принеслась. Увы, но знал бы где упадешь - соломки бы постелил. Жаль мужика, - пишет Владимир.

По словам водителей, на трассе образовалась пробка, она начинается от смотровой площадки возле Ласточкиного гнезда (Гаспра). Автомобилистов отправляют в объезд через Тыловое.

Официальной информации об аварии пока нет.