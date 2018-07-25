ZBFest-2018: как добраться, где оставить машину, как будут ходить автобусы

25 Июль 12:44 2018-07-27T11:06:12+03:00

Шнур выступит в Балаклаве в третий раз. Фото: Анна САДОВНИКОВА

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АВТОБУСЫ

В Балаклаву на музыкальный фестиваль ZBFest можно будет добраться на специальных автобусах.

4 августа будут курсировать 20 комфортабельных автобусов. Узнаете их по символике фестиваля. Транспорт будет ходить по двум маршрутам:

Маршрут 1: Площадь Ушакова – Сапун Гора – АЗС ТЭС. Время движения 15.00 – 20.00

Маршрут 2: Пятый километр – Ялтинское кольцо (Кафе «Золотое Кольцо»)– АЗС ТЭС. Время движения 15.00 – 20.00 и 00.00 – 02.30

Кроме того, к месту проведения фестиваля и обратно можно будет добраться регулярным общественным транспортом на автобусах № 9, 108.

Напомним, музыкальный фестиваль ZBFest будет проходить в Балаклаве в третий раз. Главные гости праздника - Сергей Шнуров и группа «Ленинград». Без них не проходил еще ни один фестиваль. Также выступят Егор Крид, Вадим Самойлов (Агата Кристи) и репер Loc Dog.

ПАРКОВКИ

Отдыхающие, которые приедут на фестиваль на своем авто, смогут оставить машину на одной из двух площадок:

- на повороте к селу Первомайскому (Первомайке) Ялтинское шоссе;

- на улице Крестовского после АЗС ТЭС на виноградниках агрофирмы «Золотая Балка».

Места отправления автобусов и расположение парковок.

ОРГАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

С 15.00 4 августа до 02.00 5 августа будет введено одностороннее движение по ул. Спартаковской Балаклавского района, по участку автомобильной дороги 67 К-02 «Севастополь — Инкерман», ответвление «2, км 7+850 (район перекрестка ул. Крестовского и ул. Спартаковской) – км 11+250 (района перекрестка у ресторана «Шайба»).

Проезд будет ограничен проезд всех видов транспорта, кроме общественного по следующим улицам.

КОНКРЕТНО

Когда: 4 августа.

Где: Балаклава, виноградники «Золотая Балка»

Стоимость: от 2 до 4,5 тысяч рублей.

Сайт: zb-fest.ru

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