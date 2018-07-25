Ученые ищут другой вход в пещеру под трассой «Таврида»

25 Июль 15:35 2018-07-27T11:06:12+03:00

Место предполагаемой полости пробурили и вытащили известняковые породы с примесью глины

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Геологи и специалисты КФУ им. В.И. Вернадского ищут альтернативный вход в пещеру, обнаруженную при строительстве трассы «Таврида» недалеко от поселка Зуя. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

- Предполагаемое место полости было определено с помощью геофизических исследований методом электротомографии. На основании данных геофизиков поставлена точка бурения в месте предполагаемой карстовой полости.

Специалисты погрузили буровую установку на глубину 15 метров, но предполагаемый геофизиками провал не обнаружили.

- В процессе бурения на поверхность изъяты известняковые породы с примесью глины, которые свидетельствуют о том, что на данном участке земли нет карстовой полости, - уточнили в вузе.

Однако поиски нового входа в пещеру будут продолжаться, поскольку он уже привлекла внимание общественности.

- Необходимо помнить, что Крым является важнейшим культурно-археологическим объектом для нашей страны. Российская академия наук планирует сделать полуостров «вторыми Афинами», – сказал директор инновационно-технологического научно-образовательного центра КФУ им. В.И. Вернадского Михаил Сергеев.

О пещере в районе поселка Зуя стало известно в начале июля. По словам представителей Российского союза спелеологов, она является самой длинной в предгорном Крыму – 1015 метров. В ней обнаружили кости взрослого мамонта и маленького мамонтенка, а также гигантского оленя и винторогого барана. При этом ученые пока не нашли следов человека в пещере под "Тавридой".

Сейчас над изучением пещеры работают около 40 человек. В ней очень низкое содержание кислорода – 18%.

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