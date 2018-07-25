2018-07-27T11:06:12+03:00
Общество

Ученые ищут другой вход в пещеру под трассой «Таврида»

Место предполагаемой полости пробурили и вытащили известняковые породы с примесью глины
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Работа по исследованию пещеры продолжается. Фото: пресс-служба КФУРабота по исследованию пещеры продолжается. Фото: пресс-служба КФУ
Изменить размер текста:

Геологи и специалисты КФУ им. В.И. Вернадского ищут альтернативный вход в пещеру, обнаруженную при строительстве трассы «Таврида» недалеко от поселка Зуя. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

- Предполагаемое место полости было определено с помощью геофизических исследований методом электротомографии. На основании данных геофизиков поставлена точка бурения в месте предполагаемой карстовой полости.

Специалисты погрузили буровую установку на глубину 15 метров, но предполагаемый геофизиками провал не обнаружили.

- В процессе бурения на поверхность изъяты известняковые породы с примесью глины, которые свидетельствуют о том, что на данном участке земли нет карстовой полости, - уточнили в вузе.

Однако поиски нового входа в пещеру будут продолжаться, поскольку он уже привлекла внимание общественности.

- Необходимо помнить, что Крым является важнейшим культурно-археологическим объектом для нашей страны. Российская академия наук планирует сделать полуостров «вторыми Афинами», – сказал директор инновационно-технологического научно-образовательного центра КФУ им. В.И. Вернадского Михаил Сергеев.

О пещере в районе поселка Зуя стало известно в начале июля. По словам представителей Российского союза спелеологов, она является самой длинной в предгорном Крыму – 1015 метров. В ней обнаружили кости взрослого мамонта и маленького мамонтенка, а также гигантского оленя и винторогого барана. При этом ученые пока не нашли следов человека в пещере под "Тавридой".

Сейчас над изучением пещеры работают около 40 человек. В ней очень низкое содержание кислорода – 18%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму при строительстве трассы "Таврида" нашли уникальную пещеру с мамонтами

Пока что она - самая протяженная в предгорном Крыму (подробнее).

Ученые пока не нашли следов человека в пещере под "Тавридой" в Крыму

При этом неподалеку от пещеры обнаружили много памятников каменного века (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Картина Леонардо да Винчи за 5 млрд рублей: Какие шедевры продают на Авито
На сайте "Авито" выставили за пять миллиардов рублей картину Леонардо да Винчи "Молодая женщина в мехах" с изображенной на фоне горного пейзажа дамой в горностаевых мехах, отдаленно напоминающей Мону Лизу
Новости 24
В Крыму уничтожили 30 гектаров конопли
Налоговая вернет крымчанам почти 150 миллионов рублей
В парламент Словакии направят «Крымскую декларацию» о реальной ситуации на полуострове
Под Симферополем автокран поднимал электроопору и перевернулся
Набережную Коктебеля все же передали в собственность республики
В Крыму продлили прием заявок на конкурс проектов кафе и АЗС вдоль трассы «Таврида»
Севастопольские следователи раскрыли 100% преступлений за первое полугодие 2018-го
В Крыму за полгода вырастили около 100 тонн устриц
У жителей Крыма выманили по телефону 800 тысяч рублей
Гражданин Украины пытался ввезти в Крым агрохимикаты
Погода в Крыму на 3 августа: ветер и тепло до +33
В Севастополе с 4 на 5 августа ограничат движение транспорта
Из-за аварии жители поселков под Евпаторией могут остаться без воды
Крым намерен приостановить экспорт зерна заграницу
На крымской трассе столкнулись "десятки": два человека в больнице