2018-07-27T11:06:12+03:00
Общество

Как в Крыму и Севастополе отпразднуют День Крещения Руси

Программа мероприятий на 28 июля по городам полуострова
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Севастополе крестный ход с мощами святого равноапостольного князя Владимира пройдет в Херсонесе в 6.00.В Севастополе крестный ход с мощами святого равноапостольного князя Владимира пройдет в Херсонесе в 6.00.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Крыму и в Севастополе 28 июля в День Крещения Руси совершат обряды массового крещения. Проходить они будут как в церкви, так и в море. Кроме того, в этот день в городах запланированы крестные ходы и различные церковные акции.

СЕВАСТОПОЛЬ

06.00 – Крестный ход с мощами святого равноапостольного великого князя Владимира от Князь-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов до Свято-Владимирского собора в Херсонесе.

07.00 – Водосвятный молебен в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

08.00 - 11.00 - Богослужение в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. Крестный ход вокруг собора. Молебен на главной площади Свято-Владимирского собора.

11.10 – Международный центр развития социально­-значимых проектов «Святые Лавры Руси Православной» преподносет в дар Свято-Владимирскому собору в Херсонесе и Александро-Невскому кафедральному собору в Симферополе списки икон «Собор Небесных Покровителей Лавр Святой Руси».

11.00 – 13.00 – праздничная ярмарка на площади Свято-Владимирского собора, полевая кухня.

16.00 – Всенощное бдение.

Принять крещение можно будет не только в море, но и церкви. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Принять крещение можно будет не только в море, но и церкви.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ЕВПАТОРИЯ

8.00 - Божественные Литургии во всех храмах благочиния. По окончании богослужений – праздничные молебны.

10.00 –Крестный ход для совершения таинства крещения в морских водах. От площади возле Свято-Николаевского собора по набережной им. Терешковой к пляжу «Солярис», ул. Симферопольская, конечная остановка трамвая №1.

10.30 – Начало массового таинства Крещения. Территория оборудованного пляжа «Солярис», ул. Симферопольская, конечная остановка трамвая №1.

ЯЛТА

11.00 - Во всех храмах Ялтинского благочиния будут совершены праздничные молебны и Божественные литургии.

12.00 - Праздничный колокольный «Благовест».

С утра в храмах и монстырях начнутся праздничные Божественные литургии и молебны. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

С утра в храмах и монстырях начнутся праздничные Божественные литургии и молебны.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

АЛУШТА

18.00 – Начало Крестного хода от храма Всех Крымских святых и Феодора Стратилата до набережной, где будет совершен молебен перед иконой святого благоверного князя Владимира. После состоится праздничный концерт.

СИМФЕРОПОЛЬ

Божественные Литургии во всех храмах. Праздничные молебны.

18.00 – 22.00 – Концерт на пл. Ленина.

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

16.00 - Фестиваль «Русь тысячелетняя». В программе фестиваля: русский ремесленный ряд, казачьи забавы и кулеш, ратные богатырские игры, концертная программа. Село Перевальное, ул. Стадионная, 15.

В Крым приедут паломники со многих городов России. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В Крым приедут паломники со многих городов России.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Картина Леонардо да Винчи за 5 млрд рублей: Какие шедевры продают на Авито
На сайте "Авито" выставили за пять миллиардов рублей картину Леонардо да Винчи "Молодая женщина в мехах" с изображенной на фоне горного пейзажа дамой в горностаевых мехах, отдаленно напоминающей Мону Лизу
Новости 24
В Крыму уничтожили 30 гектаров конопли
Налоговая вернет крымчанам почти 150 миллионов рублей
В парламент Словакии направят «Крымскую декларацию» о реальной ситуации на полуострове
Под Симферополем автокран поднимал электроопору и перевернулся
Набережную Коктебеля все же передали в собственность республики
В Крыму продлили прием заявок на конкурс проектов кафе и АЗС вдоль трассы «Таврида»
Севастопольские следователи раскрыли 100% преступлений за первое полугодие 2018-го
В Крыму за полгода вырастили около 100 тонн устриц
У жителей Крыма выманили по телефону 800 тысяч рублей
Гражданин Украины пытался ввезти в Крым агрохимикаты
Погода в Крыму на 3 августа: ветер и тепло до +33
В Севастополе с 4 на 5 августа ограничат движение транспорта
Из-за аварии жители поселков под Евпаторией могут остаться без воды
Крым намерен приостановить экспорт зерна заграницу
На крымской трассе столкнулись "десятки": два человека в больнице