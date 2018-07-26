Как в Крыму и Севастополе отпразднуют День Крещения Руси
В Крыму и в Севастополе 28 июля в День Крещения Руси совершат обряды массового крещения. Проходить они будут как в церкви, так и в море. Кроме того, в этот день в городах запланированы крестные ходы и различные церковные акции.
СЕВАСТОПОЛЬ
06.00 – Крестный ход с мощами святого равноапостольного великого князя Владимира от Князь-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов до Свято-Владимирского собора в Херсонесе.
07.00 – Водосвятный молебен в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.
08.00 - 11.00 - Богослужение в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. Крестный ход вокруг собора. Молебен на главной площади Свято-Владимирского собора.
11.10 – Международный центр развития социально-значимых проектов «Святые Лавры Руси Православной» преподносет в дар Свято-Владимирскому собору в Херсонесе и Александро-Невскому кафедральному собору в Симферополе списки икон «Собор Небесных Покровителей Лавр Святой Руси».
11.00 – 13.00 – праздничная ярмарка на площади Свято-Владимирского собора, полевая кухня.
16.00 – Всенощное бдение.
Принять крещение можно будет не только в море, но и церкви.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
ЕВПАТОРИЯ
8.00 - Божественные Литургии во всех храмах благочиния. По окончании богослужений – праздничные молебны.
10.00 –Крестный ход для совершения таинства крещения в морских водах. От площади возле Свято-Николаевского собора по набережной им. Терешковой к пляжу «Солярис», ул. Симферопольская, конечная остановка трамвая №1.
10.30 – Начало массового таинства Крещения. Территория оборудованного пляжа «Солярис», ул. Симферопольская, конечная остановка трамвая №1.
ЯЛТА
11.00 - Во всех храмах Ялтинского благочиния будут совершены праздничные молебны и Божественные литургии.
12.00 - Праздничный колокольный «Благовест».
С утра в храмах и монстырях начнутся праздничные Божественные литургии и молебны.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
АЛУШТА
18.00 – Начало Крестного хода от храма Всех Крымских святых и Феодора Стратилата до набережной, где будет совершен молебен перед иконой святого благоверного князя Владимира. После состоится праздничный концерт.
СИМФЕРОПОЛЬ
Божественные Литургии во всех храмах. Праздничные молебны.
18.00 – 22.00 – Концерт на пл. Ленина.
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
16.00 - Фестиваль «Русь тысячелетняя». В программе фестиваля: русский ремесленный ряд, казачьи забавы и кулеш, ратные богатырские игры, концертная программа. Село Перевальное, ул. Стадионная, 15.
В Крым приедут паломники со многих городов России.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА