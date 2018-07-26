Как в Крыму и Севастополе отпразднуют День Крещения Руси

26 Июль 08:30 2018-07-27T11:06:12+03:00

В Севастополе крестный ход с мощами святого равноапостольного князя Владимира пройдет в Херсонесе в 6.00. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Программа мероприятий на 28 июля по городам полуострова

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В Крыму и в Севастополе 28 июля в День Крещения Руси совершат обряды массового крещения. Проходить они будут как в церкви, так и в море. Кроме того, в этот день в городах запланированы крестные ходы и различные церковные акции.

СЕВАСТОПОЛЬ

06.00 – Крестный ход с мощами святого равноапостольного великого князя Владимира от Князь-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов до Свято-Владимирского собора в Херсонесе.

07.00 – Водосвятный молебен в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

08.00 - 11.00 - Богослужение в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. Крестный ход вокруг собора. Молебен на главной площади Свято-Владимирского собора.

11.10 – Международный центр развития социально­-значимых проектов «Святые Лавры Руси Православной» преподносет в дар Свято-Владимирскому собору в Херсонесе и Александро-Невскому кафедральному собору в Симферополе списки икон «Собор Небесных Покровителей Лавр Святой Руси».

11.00 – 13.00 – праздничная ярмарка на площади Свято-Владимирского собора, полевая кухня.

16.00 – Всенощное бдение.

Принять крещение можно будет не только в море, но и церкви.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ЕВПАТОРИЯ

8.00 - Божественные Литургии во всех храмах благочиния. По окончании богослужений – праздничные молебны.

10.00 –Крестный ход для совершения таинства крещения в морских водах. От площади возле Свято-Николаевского собора по набережной им. Терешковой к пляжу «Солярис», ул. Симферопольская, конечная остановка трамвая №1.

10.30 – Начало массового таинства Крещения. Территория оборудованного пляжа «Солярис», ул. Симферопольская, конечная остановка трамвая №1.

ЯЛТА

11.00 - Во всех храмах Ялтинского благочиния будут совершены праздничные молебны и Божественные литургии.

12.00 - Праздничный колокольный «Благовест».

С утра в храмах и монстырях начнутся праздничные Божественные литургии и молебны.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

АЛУШТА

18.00 – Начало Крестного хода от храма Всех Крымских святых и Феодора Стратилата до набережной, где будет совершен молебен перед иконой святого благоверного князя Владимира. После состоится праздничный концерт.

СИМФЕРОПОЛЬ

Божественные Литургии во всех храмах. Праздничные молебны.

18.00 – 22.00 – Концерт на пл. Ленина.

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

16.00 - Фестиваль «Русь тысячелетняя». В программе фестиваля: русский ремесленный ряд, казачьи забавы и кулеш, ратные богатырские игры, концертная программа. Село Перевальное, ул. Стадионная, 15.