Как не оказаться на улице, покупая строящуюся недвижимость на ЮБК

26 Июль 13:10 2018-07-27T11:06:12+03:00

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Пожалуй, только заядлый домосед не заметил количество построенных и строящихся в Крыму объектов, в том числе и жилой недвижимости. Причем по вполне лояльным ценам. С одной стороны, подобные предложения подкупают своей доступностью. С другой стороны, на этой волне активизировались и мошенники. Несколько месяцев назад в Крыму разразился целый скандал в связи с проектом «Морской квартал в Алуште», строительство которого за три года не просто не завершилось, а даже не началось. В результате Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал уголовной оценки действий застройщика, обманувшего покупателей.

Ситуация кажется элементарной на первый взгляд, однако скрывает в себе ряд любопытных совпадений. И если прокуратура их все-таки сопоставит, то может выйти весьма интересная детективная история.

За 3 года строительство так и не началось

Итак, с чего все начиналось. О начале проекта «Морской квартал в Алуште» было объявлено еще в 2015 году. Завершить строительство планировалось в конце 2017 года. За это время фирма объявляла о задержке работ в связи с необходимостью дополнительных экспертиз. По факту на начало 2018 года строительство даже не начиналось.

Реализацией проекта занималась фирма «КСК-Строительство».

Ее руководителями и равноправными партнерами были Алексей Кащенко и Николай Шалимов. При этом первый отвечал за юридическое, бухгалтерское направления и управление продажами, а зоной ответственности второго был маркетинг и оргвопросы, связанные со стратегическим планированием и ведением переговоров.

Осенью 2016 года между партнерами возникли существенные разногласия. По словам Николая Шалимова, они были связаны с фактами воровства и вывода денежных средств из проектов компании, обманом покупателей за счет двойных продаж и так далее. У Алексея Кащенко, в свою очередь, появились новые инвесторы, партнеры.

В результате весной 2017 года Николай Шалимов покидает пост руководителя ООО «КСК-Девелопмент Мосинвест Групп», являющегося учредителем фирмы «КСК-Строительство». На этом официально его обязательства по отношению к проекту «Морской квартал в Алуште» и ряду других проектов на ЮБК заканчиваются. К слову, их в группе компаний «КСК-Строительство» было заявлено на общую стоимость более 18 млрд рублей и общей площадью более 300 000 кв. м.

У Кащенко остается управление активами «Группы компаний КСК».

После ухода Шалимова деятельность застройщика останавливается. Накапливаются долги по зарплате, аренде и налогам.

Инвесторам «Морского квартала в Алуште» обещали до начала 2018 года начать строительство. Уже в марте рабочие должны были выйти на стройку, о чем есть соответствующие письма от Крымской строительной компании за подписью Алексея Кащенко. Инвесторам других проектов обещали завершить строительство и оформить документы. Однако ничего не было сделано, ничего не начато. Более того, были расторгнуты выгодные контракты.

Такой жилой квартал должен был появиться в Алуште.

Новый инновационный проект

Для полноты картины стоит заметить, что Николай Шалимов полностью переходит в компанию «ВСК-Инвест», которая работает над проектом «Итальянская деревня в Крыму». Здесь деятельность ведется весьма активно. Особенно это заметно на контрасте с «Морским кварталом в Алуште». На март 2018 года капиталовложений в проект «Итальянская деревня в Крыму» уже более 1 млрд рублей. Примерно столько же освоено. Нужно заметить, что проект действительно привлекает своим инновационным решением. Западный Крым на сегодняшний день является мало освоенной территорией, а потому обладает значительным инвестиционным потенциалом. При этом динамика строительства поддерживает в людях веру в успех проекта.

С юридической точки зрения «КСК» не имеет к «ВСК» и проекту «Итальянская деревня в Крыму» никакого отношения, фирмы лишь совместно продвигали проект в качестве агента по продаже. Пожалуй, единственным объединяющим фактором был руководитель – Николай Шалимов. Состав учредителей и основателей компаний КСК и ВСК всегда был разным, они нигде не пересекались между собой.

«КСК-Строительство» в начале 2015 года подписало инвестиционный договор с арендатором муниципальной земли в Алуште (ООО «Союз-Алушта» – одна из фирм «Группы компаний КСК») для дальнейшего строительства проекта «Морской квартал». Проект прошел экспертизу еще в декабре 2014 года. А в 2016 году, в рамках Ялтинского международного экономического форума, Алексей Кащенко подписал инвестсоглашение с администрацией города на сумму 1 млрд рублей. Почему за это время строительные работы так и не начались остается загадкой.

На сегодняшний день правоохранительные органы и прокуратура проводят проверки «КСК-Строительство». Параллельно фирма готовит документы о банкротстве. Готовит не слишком аккуратно, поскольку в интернете можно найти информацию, позволяющую предположить фиктивность такого банкротства.

Ситуация распространяется не только на «Морской квартал», но и на ряд других проектов, таких как ЖК «Ливадия-Скай», ЖК «Ocean Dreams» и другие.

Покупателей предложили переселить

Одновременно с этими не слишком приятными процессами, «ВСК-Инвест» заявило о готовности рассмотреть возможность переселения покупателей из «Морского квартала в Алуште» в «Итальянскую деревню». Эту информацию подтвердил сам Николай Шалимов, с которым нам не составило труда связаться по телефонам, указанным на сайте компании. Из 68 инвесторов 14 уже переселили, большинство готовы к переселению.

С какой целью это делает «ВСК-Инвест»? Возможных вариантов несколько. Прежде всего, речь идет о репутации. Причем не только деловой репутации Николая Шалимова, чье имя так или иначе всплывает в связи с возникшей конфликтной ситуацией из-за долгих лет сотрудничества. Это репутация всего строительного бизнеса. Репутация Крыма. Недвижимость покупали жители разных российских регионов. Главное сейчас – не допустить, чтобы люди пострадали.

Другая возможная причина – элементарный экономический расчет. «ВСК-Инвест» не занимается благотворительностью и не дарит просто так апартаменты, а всего лишь переоформляет обязательства. При этом руководство «ВСК-Инвест» совсем не скрывает, что по состоянию на 1 февраля 2018 года у «КСК-Строительство» задолженность перед «ВСК-Инвест» по переселению покупателей из «Морского квартала» в «Итальянскую деревню» составляет порядка 30 млн рублей.

По словам Николая Шалимова, представители «КСК» обращались к нему с предложением «переселить» людей из «Морского квартала» в «Итальянскую деревню» в обмен на оставшиеся ликвидные активы «Группы компаний КСК». Не дождавшись окончательного ответа, Кащенко исчезает, но продолжает переписку с инвесторами, присылая им гарантийные письма с подтверждением готовности оплатить (компенсировать) затраты «ВСК-Инвест».

Слишком много совпадений

У этой истории есть продолжение. «КСК-Строительство» погрязло в судебных разбирательствах, угрозах и обвинениях, но есть еще несколько любопытных «совпадений». Одна из компаний, подавших против них иск – ООО «Интертехника». Ее директор – Чаплышкин Михаил Юрьевич (запомните эту фамилию). Именно эта фирма провела в свое время обследование грунта, по итогам которого сделала вывод о необходимости «дополнительного обследования», чем, кстати, и поставила жирную точку на всем строительстве. Исковая сумма составляет 2,5 млн рублей (практически полностью – уставной капитал «КСК-Строительство»).

А теперь о фамилиях и названиях. ООО «Группа компаний КСК» меняет название на ООО «Маринхилл-Инвест», ООО «КСК-Девелопмент Мосинвестгрупп» - на ООО «Маринхилл» (учредитель – Алексей Кащенко). В свою очередь, «Маринхилл» основывает еще одну фирму – «Полипак», одним из учредителей которой стала Чаплышкина Елена Юрьевна. Новый директор этой фирмы – из Пензы, и у нее есть совместные компании с Михаилом Чаплышкиным.

Слишком много совпадений, не так ли? Особенно если принять во внимание тот факт, что на сайте «Маринхилл» Чаплышкин Михаил Юрьевич в свое время был указан как финансовый директор компании.

Со стороны похоже на то, что либо муж с женой судятся, либо кто-то пытается «отбить» на банкротстве деньги по максимуму.

Сам Михаил Чаплышкин в телефонной беседе заметил, что цели обанкротить «КСК» у него нет, есть только желание побудить этими действиями рассчитаться по долгам. Тем более что уже есть положительные судебные решения по схожим искам.

Стоит вспомнить еще один случай. В декабре прошлого года Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о хищении Институтом Стратегического планирования Крыма более 100 млн рублей. Совпадение или нет, но этот институт возглавлял бывший сотрудник «Интертехники».

Так или иначе судебные процессы идут. Алексей Кащенко находился в розыске. Созданная по инициативе Главы Республики Крым для урегулирования конфликта Рабочая группа поддерживает контакт с инвесторами, но не более того. Со стороны Министерства строительства и архитектуры республики тоже особой активности не наблюдается. Однако владельцы непостроенного жилья не теряют надежду и веру в реализацию обещаний Главы Крыма, поддерживают диалог и продолжают искать выход из ситуации.

Обманутые жильцы и инвесторы требуют компенсацию

Объективности ради мы попытались связаться с кем-либо, кто мог бы представить интересы Кащенко или хотя бы разъяснить ситуацию с его стороны. С ним самим нам не удалось поговорить, как и с его адвокатом, который от комментариев отказался. Стоит заметить, что адвокатом Алексея Кащенко являлся Тейфук Гафаров. Тот самый, который еще не так давно занимал должность заместителя главы администрации крымской столицы. Именно он представлял интересы Кащенко А.В. на заседаниях Рабочей группы по урегулированию возникшего конфликта, а также заявлял о готовности его клиента передать «ВСК-Инвест» активы для переселения инвесторов проекта в «Морской квартал в Алуште».

В фирме «Маринхилл» тоже никаких внятных разъяснений не дали. Еще несколько контактов из окружения Кащенко также хранят молчание.

В ходе журналистского расследования удалось выяснить еще один примечательный факт. Председатель Совета директоров компании «Маринхилл» Сергей Дмитриев одновременно являлся и генеральным директором ООО «Союз-Алушта» (того самого застройщика, которому был передан в аренду участок, где должен был быть построен «Морской квартал»).

Главный вопрос в этом деле до сих пор остается без ответа: почему «Маринхилл» и лично Алексей Кащенко не хотят решать проблемы обманутых инвесторов?

На сегодняшний день главным связующим звеном остается компания «ВСК-Инвест», но предоставление недвижимости в одном строящемся комплексе вместо другого не решает проблему в целом, а лишь сглаживает углы, поскольку на данный момент нет гаранта оплаты за апартаменты в «Итальянской деревне». Таковым гарантом может выступить «Группа компаний КСК», «Маринхилл» или Министерство строительства полуострова. Обманутые жильцы требуют большей активности со стороны рабочей группы и Минстроя для реализации обещаний Главы Крыма Сергея Аксенова о привлечении к ответственности виновных в случившемся и компенсации нанесенного инвесторам ущерба.

Уже в ближайшем времени так или иначе ситуация разрешится. Простым же крымчанам и жителям других регионов, которые планируют приобретать жилье на полуострове, стоит повнимательнее относиться к выбору компании-застройщика и несколько раз перепроверять не только учредительные документы, но и информацию об учредителях, которая доступна в том числе и в интернете, а также отзывы других покупателей.