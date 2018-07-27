Как правильно загорать в Крыму

27 Июль 16:13 2018-07-28T10:24:46+03:00

Лучшее время для принятия солнечных ванн - до 11.00 и после 16.00. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Семь правил, чтобы получить ровный загар и уберечь кожу от ожогов

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На пляжах в Крыму каждый день можно увидеть сгоревших на солнце туристов. Они сразу бросаются в глаза. У одних красный оттенок кожи, такое ощущение, что по ней кто-то прошелся утюгом, у других - шоколадный загар, который слезает огромными кусками. Детишки в шутку называют таких отдыхающих долматинцами. Но туристам совсем невесело.

- Кто б мог подумать, что в Крыму такое ядреное солнце. Я сгорела за три часа пребывания на пляже, как так получилось, не пойму, днем ведь тучки были, - удивляется туристка из Иркутска Мария Левченко.

- Я в Таиланде ни разу не сгорела, хотя отдыхала на Пхукете, а он находится довольно близко к экватору. А в Крыму всего два дня на пляже побыла и сгорела. Спать спокойно не могу, все тело печет. Теперь кефиром мажусь, - говорит отдыхающая из Москвы Виктория Потапова.

СОВЕТЫ МЕДИКОВ

1. Не загорайте в обед. Лучшее время для принятия солнечных ванн - до 11.00 и после 16.00. В это время солнце менее знойное.

2. Если кожа не подготовлена, начинайте загорать постепенно. По часу утром и вечером, постепенно увеличивая время пребывания на солнце.

3. Перед тем как идти загорать, искупайтесь под душем, используя скраб. Его мелкие частицы отшелушат старые клетки кожи. Загар ляжет ровнее и будет более стойким.

4. Не забывайте о защите кожи. Солнцезащитный крем лучше всего наносить за 20 минут до выхода на солнце. За это время крем впитается и начнет действовать.

Если у вас кожа светлая и чувствительная, быстро сгорающая, берите средство с уровнем SPF от 15 до 30. Если загораете очень слабо, и загар быстро сходит, подойдет крем с SPF от 10 до 25. Если кожа довольно смуглая, загар к ней пристает легко и держится долго, берите крем с SPF от 6 до 20.

5. Если после купания любите вытираться полотенцем, не забудьте повторно нанести солнцезащитный крем.

6. Собираясь на пляж, не используйте туалетную воду и духи. Отдушка и химические вещества, содержащиеся в них, вызывают пигментацию кожи, от которой потом сложно избавиться.

7. Чтобы загар был ровнее, «подкрепите» организм фруктами оранжевого цвета или морковным соком. Вместо того чтобы лежать на пляже, лучше двигаться (например, играть в пляжный волейбол, теннис или другие подвижные игры), тогда кожа равномерно загорит со всех сторон.

Напомним, в Крыму с 1 января по 25 июля отдохнули 3,2 миллиона человек, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Отели и гостиницы заполнены в среднем на 80%, а на некоторых курортах почти на 100%. Больше всего туристов в Феодосии, Судаке, Большой Ялте, Евпатории, Большой Алуште.