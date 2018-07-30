ZBFest-2018 в Севастополе: полная программа фестиваля

30 Июль 18:29 2018-07-31T10:15:53+03:00

Шнур выступит в Балаклаве в третий раз Фото: Анна САДОВНИКОВА

4 августа в Севастополе выступят Шнур, Егор Крид и Loc-Dog

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Музыкальный фестиваль ZBFest начнется в Балаклаве 4 августа в 16.00. До 19.00 гостей ждут яркие выступления акробатов, барабанщиков, танцоров, после чего начнется концерт звезд.

Напомним, ZBFest будет проходить в Севастополе в третий раз. Главные гости праздника - Сергей Шнуров и группа «Ленинград». Без них не проходил еще ни один фестиваль. Также выступят Егор Крид, Вадим Самойлов (Агата Кристи) и репер Loc Dog.

Программа:

С 16.00 до 19.00 вы увидите:

- Яркое зрелище боевых танцев под аккомпанемент живых барабанов, а также мастер - класс по барабанам и капоэйре.

- Выступление танцоров в стиле Jam Session в музыкальном сопровождении от Dj Trewor'a.

- Фитнес от самых красивых девушек Крыма.

- Велотриал - эффектные прыжки в подушку на велосипедах.

- Акробатические выступления на батуте.

- Увлекательный скалодром для тех, кто готов покорять высоты.

- Веселое акробатическое представление.

- Специально для тех, кто давно хотел почувствовать себя Тайгером Вудсом -

дорожки для гольфа с разнообразными препятствиями.

- Аттракционы виртуальной реальности.

- Art – Battle от 5 художников, которые в режиме реального времени будут рисовать картины на заданную тематику.

- Авторские шаржи.

- Spray - Art - быстрые авторские картины аэрозольной краской и мастер-класс для всех желающих.

- Фотозоны.

Когда начнется концерт:

В 18.00 на сцену фестиваля выйдет народный коллектив Республики Крым группа FUNKFURЫ.

19.00 - выступление самого модного русского рэп-исполнителя Loc Dog.

20.00 - новое шоу от создателя культовой рок-группы Агата Кристи Вадима Самойлова.

21.00 - начало захватывающей шоу-программы Егора Крида .

22.22 - группировка «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым представит новые хиты.

Завершится фестиваль грандиозным салютом.

КАК ДОБРАТЬСЯ

В Балаклаву на музыкальный фестиваль ZBFest можно будет добраться на специальных автобусах.

4 августа будут курсировать 20 комфортабельных автобусов. Узнаете их по символике фестиваля. Транспорт будет ходить по двум маршрутам:

Маршрут 1: Площадь Ушакова – Сапун Гора – АЗС ТЭС. Время движения 15.00 – 20.00

Маршрут 2: Пятый километр – Ялтинское кольцо (Кафе «Золотое Кольцо»)– АЗС ТЭС. Время движения 15.00 – 20.00 и 00.00 – 02.30

Кроме того, к месту проведения фестиваля и обратно можно будет добраться регулярным общественным транспортом на автобусах № 9, 108.

Места отправления автобусов и расположение парковок.

Отдыхающие, которые приедут на фестиваль на своем авто, смогут оставить машину на одной из двух площадок:

- на повороте к селу Первомайскому (Первомайке) Ялтинское шоссе;

- на улице Крестовского после АЗС ТЭС на виноградниках агрофирмы «Золотая Балка».

Места отправления автобусов и расположение парковок.

КОНКРЕТНО

Когда: 4 августа.

Где: Балаклава, виноградники «Золотая Балка»

Стоимость: от 2 до 4,5 тысяч рублей.

Сайт: zb-fest.ru

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