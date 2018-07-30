ZBFest-2018 в Севастополе: полная программа фестиваля
Музыкальный фестиваль ZBFest начнется в Балаклаве 4 августа в 16.00. До 19.00 гостей ждут яркие выступления акробатов, барабанщиков, танцоров, после чего начнется концерт звезд.
Напомним, ZBFest будет проходить в Севастополе в третий раз. Главные гости праздника - Сергей Шнуров и группа «Ленинград». Без них не проходил еще ни один фестиваль. Также выступят Егор Крид, Вадим Самойлов (Агата Кристи) и репер Loc Dog.
Программа:
С 16.00 до 19.00 вы увидите:
- Яркое зрелище боевых танцев под аккомпанемент живых барабанов, а также мастер - класс по барабанам и капоэйре.
- Выступление танцоров в стиле Jam Session в музыкальном сопровождении от Dj Trewor'a.
- Фитнес от самых красивых девушек Крыма.
- Велотриал - эффектные прыжки в подушку на велосипедах.
- Акробатические выступления на батуте.
- Увлекательный скалодром для тех, кто готов покорять высоты.
- Веселое акробатическое представление.
- Специально для тех, кто давно хотел почувствовать себя Тайгером Вудсом -
дорожки для гольфа с разнообразными препятствиями.
- Аттракционы виртуальной реальности.
- Art – Battle от 5 художников, которые в режиме реального времени будут рисовать картины на заданную тематику.
- Авторские шаржи.
- Spray - Art - быстрые авторские картины аэрозольной краской и мастер-класс для всех желающих.
- Фотозоны.
Когда начнется концерт:
В 18.00 на сцену фестиваля выйдет народный коллектив Республики Крым группа FUNKFURЫ.
19.00 - выступление самого модного русского рэп-исполнителя Loc Dog.
20.00 - новое шоу от создателя культовой рок-группы Агата Кристи Вадима Самойлова.
21.00 - начало захватывающей шоу-программы Егора Крида .
22.22 - группировка «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым представит новые хиты.
Завершится фестиваль грандиозным салютом.
КАК ДОБРАТЬСЯ
В Балаклаву на музыкальный фестиваль ZBFest можно будет добраться на специальных автобусах.
4 августа будут курсировать 20 комфортабельных автобусов. Узнаете их по символике фестиваля. Транспорт будет ходить по двум маршрутам:
Маршрут 1: Площадь Ушакова – Сапун Гора – АЗС ТЭС. Время движения 15.00 – 20.00
Маршрут 2: Пятый километр – Ялтинское кольцо (Кафе «Золотое Кольцо»)– АЗС ТЭС. Время движения 15.00 – 20.00 и 00.00 – 02.30
Кроме того, к месту проведения фестиваля и обратно можно будет добраться регулярным общественным транспортом на автобусах № 9, 108.
Места отправления автобусов и расположение парковок.
Отдыхающие, которые приедут на фестиваль на своем авто, смогут оставить машину на одной из двух площадок:
- на повороте к селу Первомайскому (Первомайке) Ялтинское шоссе;
- на улице Крестовского после АЗС ТЭС на виноградниках агрофирмы «Золотая Балка».
Места отправления автобусов и расположение парковок.
КОНКРЕТНО
Когда: 4 августа.
Где: Балаклава, виноградники «Золотая Балка»
Стоимость: от 2 до 4,5 тысяч рублей.
Сайт: zb-fest.ru
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