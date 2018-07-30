«Это ритуальное действие Киева»: Политолог прокомментировал реакцию Украины на визит Медведева в Севастополь

30 Июль 19:17 2018-07-30T19:17:09+03:00

Дмитрий Медведев на параде в честь Дня ВМФ в Севастополе. Фото: Дмитрий Медведев/Фейсбук

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Крымский политолог Иван Мезюхо назвал протест МИДа Украины в связи с очередным визитом премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «неким традиционным ритуальным действием Киева».

Глава правительства приехал в Севастополь на празднование Дня военно-морского флота.

- МИД Украины неоднократно обращал внимание на недопустимость несогласованных с Украиной пребываний российских должностных лиц на суверенной украинской территории, которая включает Автономную Республику Крым и Севастополь, — говорится в сообщении ведомства.

Посещение Крыма Украина расценила как пренебрежение международным правом.

- Комментарий внешнеполитического ведомства Украины по случаю визита российского премьера Дмитрия Медведева в Крым – некое традиционное ритуальное действие Киева. Когда только появились сообщения о визите главы правительства на полуостров – сразу было понятно, что Украина в свойственной себе манере выразит протест против визита второго лица российского государства в российский же полуостров. Тем не менее, подобные безумные ноты протеста Министерства иностранных дел Украины идут в основу для состряпывания очередных антироссийских документов, например, антикрымских резолюций Генеральной ассамблеи ООН, продвигаемых Киевом в этой международной организации, - выразил свое мнение КП-Крым политолог Иван Мезюхо.

По его словам, «подобные документы не являются эффективным инструментом Киева по оболваниванию собственного населения с точки зрения текущих внутриполитических пропагандистских целей».

Иван Мезюхо предполагает, что «крымская тематика будет с новой силой активно раскручиваться украинскими политиками в ходе грядущих выборов в Верховную Раду».

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