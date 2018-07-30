В августе в Крым прибудут делегаты из Германии и Норвегии

30 Июль 14:15 2018-07-31T10:15:53+03:00

Цели визитов традиционные: создание положительного имиджа Крыма за рубежом, донесения до иностранных граждан и Западных СМИ информацию о реальном положении вещей на полуострове и так далее. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В середине августа в Крыму прибудут делегации из Германии и Норвегии. Об этом сообщил КП-Крым председатель комитета по межнациональным отношениям Госсовета республики Юрий Гемпель.

- Из Норвегии должен приехать руководитель общественного объединения «Народные дипломаты Норвегии» со своими коллегами. И плюс из Германии должен приехать достаточно известный немецкий депутат Андреас Мауэр из партии «Левые», - рассказал Юрий Гемпель.

Цели визита традиционные: создание положительного имиджа Крыма за рубежом, донесение до иностранных граждан и Западных СМИ информацию о реальном положении вещей на полуострове и так далее.

Кроме того, в октябре также запланирован визит в Крым депутатов Бундестага от партии «Альтернатива для Германии».

- Это очень влиятельная партия – они имеют 94 места в парламенте Германии, третья по количеству мандатов партия. Для нас эта партия очень интересна, так как они в своей партийной программе выступают за снятие санкций с Российской Федерации, - заключил глава комитета Госсовета.

Кстати, накануне в Севастополь на военно-морской парад в День ВМФ прибыла делегация из Чехии. Посольство Украины в Чехии тут же выразило протест в связи с визитом чехов в Крым.

- Выражаем решительный протест в связи с незаконным посещением депутатом Европейского парламента от Чешской республики Яромиром Когличеком и сенатором Сената парламента Чешской республики Ярославом Доубравой оккупированной Россией территории Автономной Республики Крым, - сказано в заявлении посольства.

За последние годы Крым, несмотря на активное противодействие Украины и властей Западных стран, посетило множество делегаций из разных стран мира – на полуостров приезжали политики и общественные деятели изГермании, Франции, Норвегии, Нигерии, Испании, Италии и множества других стран.

Многие из них были наблюдателями на недавних президентских выборах в Крыму, что также вызвало бурную реакцию со стороны украинского МИДа.

Из-за своих частых визитов на полуостров иностранные делегаты подвергаются давлению со стороны официальных властей у себя на родине. Кроме того, они попадают в скандальный украинский сайт "Миротворец", что фактически означает запрет на въезд в незалежную.

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