В августе в Крым прибудут делегаты из Германии и Норвегии
В середине августа в Крыму прибудут делегации из Германии и Норвегии. Об этом сообщил КП-Крым председатель комитета по межнациональным отношениям Госсовета республики Юрий Гемпель.
- Из Норвегии должен приехать руководитель общественного объединения «Народные дипломаты Норвегии» со своими коллегами. И плюс из Германии должен приехать достаточно известный немецкий депутат Андреас Мауэр из партии «Левые», - рассказал Юрий Гемпель.
Цели визита традиционные: создание положительного имиджа Крыма за рубежом, донесение до иностранных граждан и Западных СМИ информацию о реальном положении вещей на полуострове и так далее.
Кроме того, в октябре также запланирован визит в Крым депутатов Бундестага от партии «Альтернатива для Германии».
- Это очень влиятельная партия – они имеют 94 места в парламенте Германии, третья по количеству мандатов партия. Для нас эта партия очень интересна, так как они в своей партийной программе выступают за снятие санкций с Российской Федерации, - заключил глава комитета Госсовета.
Кстати, накануне в Севастополь на военно-морской парад в День ВМФ прибыла делегация из Чехии. Посольство Украины в Чехии тут же выразило протест в связи с визитом чехов в Крым.
- Выражаем решительный протест в связи с незаконным посещением депутатом Европейского парламента от Чешской республики Яромиром Когличеком и сенатором Сената парламента Чешской республики Ярославом Доубравой оккупированной Россией территории Автономной Республики Крым, - сказано в заявлении посольства.
За последние годы Крым, несмотря на активное противодействие Украины и властей Западных стран, посетило множество делегаций из разных стран мира – на полуостров приезжали политики и общественные деятели изГермании, Франции, Норвегии, Нигерии, Испании, Италии и множества других стран.
Многие из них были наблюдателями на недавних президентских выборах в Крыму, что также вызвало бурную реакцию со стороны украинского МИДа.
Из-за своих частых визитов на полуостров иностранные делегаты подвергаются давлению со стороны официальных властей у себя на родине. Кроме того, они попадают в скандальный украинский сайт "Миротворец", что фактически означает запрет на въезд в незалежную.
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