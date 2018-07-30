2018-07-31T10:15:53+03:00
Политика

Власти Крыма о визите ОБСЕ: Пусть приедут и увидят реальную картину

В Крыму считают, что в ОБСЕ визит на полуостров рассматривают через призму политики, а не защиты прав человека
Степан ОСТИНОВ
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Российская сторона сама заинтересована в том. чтобы миссия ОБСЕ увидела объективную реальность в Крыму - это будет хорошим ходом против пропаганды Западных СМИ/Фото ReutersРоссийская сторона сама заинтересована в том. чтобы миссия ОБСЕ увидела объективную реальность в Крыму - это будет хорошим ходом против пропаганды Западных СМИ/Фото Reuters
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Власти Республики Крым не против визита делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на полуостров – европейским представителем готовы показать объективное положение дел в Крыму.

- Пусть приедут и уже увидят объективную картину, не со слов тех, кому здесь не нравится, а объективно увидят, как живут, крымчане, увидят заполненные пляжи, количество транспорта в Крыму – общее настроение людей. Пусть объективно увидят, что в Крыму нет никаких нарушений прав человека на полуострове, - рассказал КП-Крым вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

При этом вице-спикер подчеркнул, что вопрос согласования самого визита ОБСЕ в Крым находится в компетенции Министерства иностранных дел России

- Если МИД России не против, мы все им ( миссии ОБСЕ. - Авт) здесь покажем всю картину, - заключил Ефим Фикс.

Крымский политолог Владимир Джаралла подчеркивает, что российская сторона никогда не возражала против визита ОБСЕ в Крым – МИД России заинтересован в том, чтобы европейцы увидели реальное положение дел на полуострове.

- Российская сторона заинтересована в таком визите, потому как увидеть реальную картину (в Крыму.- Авт) вместо пропаганды в Западных СМИ – это сильный ход. Все дело в том, что изначально воспос посещения Крыма был резко политизирован. Руководители миссии ОБСЕ говорили, что могут посетить полуостров, считая его украинским по статусу. Естественно, для российской стороны это было неприемлемо. В ОБСЕ постоянно говорили, что на полуострове нарушаются права человека. Тогда встает вопрос, что для них реально: реальная защита прав человека или политическая позиция. Да еще и с точки зрения пропаганды. Все упирается именно в этот вопрос, - прокомментировал КП-Крым ситуацию политолог.

Напомним, по данным газеты «Известия», в Крым собирается приехать делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Европейские чиновники хотят «оценить ситуацию» с соблюдением прав человека на полуострове.

Впрочем, чуть позже пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер опроверг эту информацию.

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