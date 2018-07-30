2018-07-30T19:04:40+03:00
Экономика

Федеральную целевую программу по развитию Крыма продлят до 2022 года

При этом республиканским властям поставили задачу в ближайшие годы заместить госинвестиции частными вложениями
Степан ОСТИНОВ
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Максим Орешкин отметил, что инфраструктура Крыма была серьезно недофинансирована в течение 20-30 летМаксим Орешкин отметил, что инфраструктура Крыма была серьезно недофинансирована в течение 20-30 летФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма продлят до 2022 года.

- Сегодня на совещании с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым. – Авт.) была достигнута договоренность, что программа будет продлеваться, будут появляться новые объекты. Вначале пятилетний срок был выбран как некая пятилетка, чтобы адресовать те ключевые проблемы, которые были в инфраструктуре. Очевидно, что за последние 20-30 лет инфраструктура в Крыму была серьезно недофинансирована, - рассказал журналистам в Симферополе министр экономического развития России Максим Орешкин.

Он подчеркнул, что сейчас ФЦП в Крыму входит в тот период, когда ключевые объекты уже вводятся в эксплуатацию. В частности, уже открыли движение по Крымскому мосту, а к концу текущего года по отдельным участкам трассы «Тавриды» также смогут проехать автомобили.

- Но, понятно, есть объекты, о которых сразу не подумали, какие-то другие проблемы появлялись. Как раз и обсуждали, что до 2022 года те или иные объекты будут включены и добавлены в развитие этой программы, - продолжил глава Минэкономразвития Крыма.

При этом он подчеркнул, что перед республиканским руководство стоит задача в ближайшие года заместить госинвестиции в инфраструктуру вложениями предпринимателей.

- Когда эти масштабные инвестиции (в рамках ФЦП. – Авт.) в инфраструктуру потихоньку начнут уменьшаться, чтобы они заместились инвестициями уже предпринимателей и предприятий, сферой услуг и так далее. Чтобы они стали движущими силами экономики Крыма в тот период, когда инфраструктура будет создана, - заключил Максим Орешкин.

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