Украинец пытался провезти в Крым рюкзак с боеприпасами

31 Июль 11:12 2018-07-31T18:53:29+03:00

Это далеко не первый случай, когда из "незалежной" пытаются ввезти в Крым опасные предметы Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

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Житель Украины пытался провезти в Крым рюкзак с боеприпасами. Украинскую границу мужчина преодолел на черном джипе без проблем, а на границе с полоустровом проверку не прошел. Мужчину задержали на пункте пропуска "Джанкой" для досмотра.

- Во время осмотра багажа украинца нашли 11 боеприпасов калибра 5,56 мм к американскому карабину «Weatherby». Боеприпасы находились в рюкзаке среди личных вещей. При пересечении государственной границы мужчина о наличии боеприпасов не заявлял, – сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ.

Патроны изъяли и отправили на исследование. Самого же украинца беспрепятсвенно пропустили в Крым.

Граждане Украины с удивительной настойчивостью раз за разом пытаются провезти в Крым через российско-украинскую границу патроны, револьверы и другие запрещенные предметы. Благо, российские правоохранители на чеку.

Так, в конце мая украинка хотела ввезти на полуостров два ржавых револьвера – не вышло.

Чуть позже сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму изъяли у гражданина Украины почти 40 патронов.

После неоднократных попыток терактов на территории полуострова и нескольких задержаний украинских диверсантов, сотрудники погрануправления ФСБ особо пристально следят за всеми подозрительными личностями, которые приезжают в Крым из «незалежной». А чтобы в Крым не попало боевое оружие и боеприпасы, багаж также тщательно обследуют, ведь украинцы частенько «забывают» указать в декларации тот факт, что везут в Крым запрещенные и опасные предметы.

Напомним, задержанному в Крыму украинскому диверсанту Евгению Панову вынесли приговор. Его обвиняли в приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы, контрабанде боеприпасов через границу Таможенного союза (УК РФ: ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 281, ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 222 УК РФ).