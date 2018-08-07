2018-08-07T14:51:10+03:00
Недвижимость

«Жигулина роща» открывает новый офис отдела продаж

Добро пожаловать на улицу Крымской весны
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Фото предоставлено рекламодателемФото предоставлено рекламодателем
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Выбрать квартиру в самом большом новом микрорайоне Крыма теперь можно непосредственно на месте: в «Жигулиной роще» торжественно открыт собственный офис отдела продаж. Он расположился на первом этаже одной из новых высоток на улице Крымской весны, 1, корпус 2.

В день открытия менеджеры работали не покладая рук: офис отдела продаж посетили заинтересованные крымчане, гости Крыма, жители из других регионов России и не только. Ведь жилье в самом большом новом микрорайоне Крыма покупают в том числе и иностранцы - граждане США, Германии, Италии, Франции.

Открыть офис в самой «Жигулиной роще» задумали для того, чтобы будущие жильцы могли увидеть все своими глазами.

- Наши будущие покупатели смогут не только получить консультацию и ознакомиться с микрорайоном на буклетах, но и сходить на обзорную экскурсию, - рассказала директор по продажам и маркетингу компании «Владоград» Анастасия Степура. - Можно погулять по дворам, оценить качество детских площадок и спортивных объектов, посмотреть на внутреннюю отделку подъездов и подняться на лифте на верхние этажи, чтобы оценить вид на город. А можно понаблюдать за стройкой и убедиться, что масштабы строительства микрорайона огромные. При этом все сроки соблюдаются и квартиры будут переданы владельцам вовремя.

Фото предоставлено рекламодателем

Фото предоставлено рекламодателем

Как рассказали менеджеры нового отдела продаж, квартиры в «Жигулиной роще» можно купить в том числе и в военную ипотеку, и в рассрочку. Поддерживаются все государственные программы, а также использование материнского капитала.До 3 августа включительно непосредственно в офисе можно узнать подробные условия получения ипотечного кредита для покупки квартиры - представители банка будут консультировать всех желающих прямо на месте. Затем получить консультацию можно будет в крымских банках.

- Один из крупных крымских банков предлагает ипотечное кредитование на срок до 25 лет, - рассказала менеджер Карина. - Оно доступно гражданам от 21 года до 70 лет. В зависимости от условий - площади квартиры и ее стоимости, срока кредитования - ежемесячный платеж может составлять около 8-10 тысяч рублей.

Фото предоставлено рекламодателем

Фото предоставлено рекламодателем

Как рассказал глава администрации Симферопольского района Сергей Донец, «Жигулина роща» - идеальный пример развития территории.

- Микрорайон строится комплексно, сразу со всей необходимой инфраструктурой, - сказал он. - Здесь уже строится современная школа, вскоре появятся детсады. Симферопольский район получил отличный проект, который облагородил территорию. Благодаря близости к центру Симферополя и ключевым магистралям Крыма «Жигулина роща» фактически интегрирована в город: неподалеку пройдут две объездные дороги вокруг города, в том числе трасса «Таврида».

Справка

Общая площадь жилого микрорайона «Жигулина роща» составляет 42 гектара. Там построят более 400 000 квадратных метров комфортабельного жилья и создадут собственную инфраструктуру: общеобразовательную школу, три детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном для детей и взрослых, школу искусств для развития юных талантов, магазины и сервисные центры. В шаговой доступности самый крупный в Крыму торгово-развлекательный комплекс «Меганом». До центра Симферополя - менее 5 километров, до аэропорта - около 10.

Площадь квартир: от 36 до 90 квадратных метров.

Стоимость: от 49 тысяч рублей за квадратный метр.

КУДА ЗВОНИТЬ

пос. Мирное, ул. Крымской весны, 1, корпус 2.

Тел.: +7 (978) 798-0000.

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