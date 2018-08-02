2018-08-02T12:01:52+03:00
Общество

"Сейчас в Дамаске не так страшно, как многие думают": Дети из Сирии отдыхают в крымском "Артеке"

Глядя в их счастливые глаза, никогда не скажешь, что им пришлось увидеть лицо войны [фото]
Анна МЕЛЬНИКОВА
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Ребята из Сирии и волонтерРебята из Сирии и волонтерФото: Анна САДОВНИКОВА
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Международный детский центр «Артек» заговорил на нескольких десятках языков мира. Здесь нашли новых друзей ребята из Ирана, Замбии, Марокко, Палестины, Чили, Эквадора. На международную смену «Дружба» всего приехали более 800 детей из 62 стран мира.

Так, 19-летний Юлиан Дукарт из немецкого города Лаге приехал в лагерь в качестве волонтера. С «Артеком» его связывает особая история. Мама парня 40 лет тому назад работала здесь вожатой и рассказывала сыну, как выглядел «Артек» в 1978 году. Теперь Юлиан увидел все своими глазами и расскажет маме, как изменилось место, с которым ее связывают самые теплые воспоминания.

- У меня сегодня идеальный день, - говорит 10-летняя Дария Гонджарина из Нью-Йорка. - Проснулась в три утра и вместе с вожатыми совершила поход на Аю-Даг. Нас учат азам туризма: как ставить палатку, разжигать костер и многим другим премудростям. Сейчас я уставшая, но это приятная усталость.

Дария приехала в Крым из далекого Нью-Йорка Фото: Анна САДОВНИКОВА

Дария приехала в Крым из далекого Нью-ЙоркаФото: Анна САДОВНИКОВА

14-летний Александр Жанпьер из Маврикия заявляет, что крымский климат для него, как родной. У него дома тоже много солнца, но вот Тихий океан парню все же больше по душе, чем Черное море.

Восемь ребят приехали в Крым из Сирии. Глядя в их счастливые глаза, никогда не скажешь, что им пришлось увидеть лицо войны.

- Сейчас в Дамаске не так страшно, как многие думают, - уверяет 14-летняя Тулин Абдерхак. – С работой стало намного лучше. Мои родители, например, фармацевты. Думали переехать сначала в другую страну, но там придется начинать все с нуля, а здесь хорошая зарплата, дом… Поэтому решили держаться все вместе в Сирии.

Тулин Абдерхак полюбила фотосъемку Фото: Анна САДОВНИКОВА

Тулин Абдерхак полюбила фотосъемкуФото: Анна САДОВНИКОВА

- Родители сейчас в Дамаске. Раньше работа была сложная, но спустя восемь лет стало легче работать, зарплата стала более нормальная, чем раньше, когда она была маленькая, и не хватало семьям на жизнь, - добавляет 12-летняя Айя Гаирли.

Русский девочки выучили у себя на родине. С Айя занимается ее мама, а Тулин ходила в русский центр.

- Мы так обрадовались, что попали в «Артек»! Меня здесь научили работать в команде и быть нужной. Помогать, дружить… А еще я научилась лепить из глины, это так здорово! Слепила вазу и флаг Сирии, - с гордостью отмечает Айя.

Айя выучила русский язык благодаря маме Фото: Анна САДОВНИКОВА

Айя выучила русский язык благодаря мамеФото: Анна САДОВНИКОВА

Девочка не ожидала, что в «Артеке» все будут такие милые, отзывчивые и теперь не представляет, как уедет домой, хотя и по семье соскучилась.

- Чувствую радость видеть родителей, свою семью, но есть обида, что я уезжаю от «Артека», который стал моей семьей, - вздыхает Айя.

В восторге от лагеря и Тулин, хотя поначалу чувствовала себя не в своей тарелке из-за большого количества незнакомых людей, которые разговаривают на разных языках. Но уже на второй день в лагере скованность как рукой сняло.

- Я попала в фотоотряд и теперь просто влюбилась в фотографию, хотя раньше фотоаппарат в руках не держала, - рассказывает Тулин.

На международную смену в "Артек" приехали более 800 детей Фото: Анна САДОВНИКОВА

На международную смену в "Артек" приехали более 800 детейФото: Анна САДОВНИКОВА

А вот 14-летняя Ана Краснокутская научилась варить мыло и делать настоящую итальянскую пиццу во время мастер-класса от шеф-повара лагеря. Кстати, ребят учат собирать оливки на знаменитой оливковой рощи «Артека», которые они потом маринуют.

- Хотя я из Германии, из Берлина, но итальянскую кухню люблю. Было интересно научиться готовить пиццу «Маргарита», - говорит Ана.

Ана осталась в восторге от кулинарного мастер-класса Фото: Анна САДОВНИКОВА

Ана осталась в восторге от кулинарного мастер-классаФото: Анна САДОВНИКОВА

Русский она выучила благодаря учебе в русско-немецкой школе.

- «Артек» - самый лучший лагерь в мире, - в один голос утверждают ребята.

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