2018-08-02T15:14:31+03:00
Общество

"Грации" в тельняшках и показательные бои: Как Симферополь отмечает День ВДВ

Крымская столица сегодня принадлежит голубым беретам [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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День ВДВ крымчане любятДень ВДВ крымчане любятФото: Наталья Гоцанюк
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Симферополь 2 августа вовсю отмечает 88-ю годовщину со Дня образования Воздушно-десантных войск России. По всему городу - голубые береты, флаги и тельняшки.

Всей семье - тельняшки! Фото: Наталья Гоцанюк

Всей семье - тельняшки!Фото: Наталья Гоцанюк

В главном парке крымской столицы - Гагаринском - уже традиционно "подарили" тельняшки девушкам из скульптурной композиции "Три грации". Скульптура расположена, пожалуй, в самом проходимом месте парка. Впервые тельняшки появились на "грациях" в 2013 году, и стех пор десантники проделывают это ежегодно.

Скульптуру "Три грации" традиционно одели в тельняшки Фото: Наталья Гоцанюк

Скульптуру "Три грации" традиционно одели в тельняшкиФото: Наталья Гоцанюк

Основные торжественные мероприятия в честь праздника тоже проходили в Гагаринском парке - у памятника Василию Маргелову - советскому военачальнику, командующему Воздушно-десантными войсками. Именно в его честь десантники называли себя "войсками дяди Васи".

От отца - к сыну Фото: Наталья Гоцанюк

От отца - к сынуФото: Наталья Гоцанюк

Представители крымской власти возложили к бюсту цветы. Поздравить десантников с праздником пришел глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Представители власти возложили цветы к памятнику Маргелову Фото: Наталья Гоцанюк

Представители власти возложили цветы к памятнику МаргеловуФото: Наталья Гоцанюк

Букеты приносили многие симферопольцы - от мала до велика.

Цветы возлагали и взрослые, и дети Фото: Наталья Гоцанюк

Цветы возлагали и взрослые, и детиФото: Наталья Гоцанюк

Десантники устроили для гостей показательные выступления и продемонстрировали навыки рукопашного боя и владение оружием.

Десантники порадовали зрителей показательными выступлениями Фото: Наталья Гоцанюк

Десантники порадовали зрителей показательными выступлениямиФото: Наталья Гоцанюк

Многие зрители в поддержку ВДВ надели тельняшки и береты. Даже собаки 2 августа - за десант!

Даже домашние любимцы 2 августа - в полоску Фото: Наталья Гоцанюк

Даже домашние любимцы 2 августа - в полоскуФото: Наталья Гоцанюк

Дети забрались на стоящий рядом памятник БМД (боевая машина десанта). Прогонять ребятишек никто не спешил: пусть фотографируются.

Дети с удовольствием лазили по военной технике Фото: Наталья Гоцанюк

Дети с удовольствием лазили по военной техникеФото: Наталья Гоцанюк

Крымские десантники обычно ведут себя воспитанно: в Симферополе никто не помнит в последние годы ни серьезных драк 2 августа, ни массовых прыжков в фонтаны (хотя жара на полуострове всячески к этому подстрекает). Несмотря на высокую культуру наших ВДВшников, в Екатерининском сквере решили фонтаны вообще выключить на этот день - видимо, во избежание.

У памятника императрице выключили фонтаны Фото: Наталья Гоцанюк

У памятника императрице выключили фонтаныФото: Наталья Гоцанюк

По всему городу ездят автомобили с флагами ВДВ. Первых "ласточек" можно было увидеть уже часов в 7-8 утра.

Автомобили с флагами ВДВ - по всему городу Фото: Наталья Гоцанюк

Автомобили с флагами ВДВ - по всему городуФото: Наталья Гоцанюк

В этот день развеваются два флага - российский триколор и символ ВДВ Фото: Наталья Гоцанюк

В этот день развеваются два флага - российский триколор и символ ВДВФото: Наталья Гоцанюк

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