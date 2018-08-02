"Грации" в тельняшках и показательные бои: Как Симферополь отмечает День ВДВ
Симферополь 2 августа вовсю отмечает 88-ю годовщину со Дня образования Воздушно-десантных войск России. По всему городу - голубые береты, флаги и тельняшки.
Всей семье - тельняшки!Фото: Наталья Гоцанюк
В главном парке крымской столицы - Гагаринском - уже традиционно "подарили" тельняшки девушкам из скульптурной композиции "Три грации". Скульптура расположена, пожалуй, в самом проходимом месте парка. Впервые тельняшки появились на "грациях" в 2013 году, и стех пор десантники проделывают это ежегодно.
Скульптуру "Три грации" традиционно одели в тельняшкиФото: Наталья Гоцанюк
Основные торжественные мероприятия в честь праздника тоже проходили в Гагаринском парке - у памятника Василию Маргелову - советскому военачальнику, командующему Воздушно-десантными войсками. Именно в его честь десантники называли себя "войсками дяди Васи".
От отца - к сынуФото: Наталья Гоцанюк
Представители крымской власти возложили к бюсту цветы. Поздравить десантников с праздником пришел глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Представители власти возложили цветы к памятнику МаргеловуФото: Наталья Гоцанюк
Букеты приносили многие симферопольцы - от мала до велика.
Цветы возлагали и взрослые, и детиФото: Наталья Гоцанюк
Десантники устроили для гостей показательные выступления и продемонстрировали навыки рукопашного боя и владение оружием.
Десантники порадовали зрителей показательными выступлениямиФото: Наталья Гоцанюк
Многие зрители в поддержку ВДВ надели тельняшки и береты. Даже собаки 2 августа - за десант!
Даже домашние любимцы 2 августа - в полоскуФото: Наталья Гоцанюк
Дети забрались на стоящий рядом памятник БМД (боевая машина десанта). Прогонять ребятишек никто не спешил: пусть фотографируются.
Дети с удовольствием лазили по военной техникеФото: Наталья Гоцанюк
Крымские десантники обычно ведут себя воспитанно: в Симферополе никто не помнит в последние годы ни серьезных драк 2 августа, ни массовых прыжков в фонтаны (хотя жара на полуострове всячески к этому подстрекает). Несмотря на высокую культуру наших ВДВшников, в Екатерининском сквере решили фонтаны вообще выключить на этот день - видимо, во избежание.
У памятника императрице выключили фонтаныФото: Наталья Гоцанюк
По всему городу ездят автомобили с флагами ВДВ. Первых "ласточек" можно было увидеть уже часов в 7-8 утра.
Автомобили с флагами ВДВ - по всему городуФото: Наталья Гоцанюк
В этот день развеваются два флага - российский триколор и символ ВДВФото: Наталья Гоцанюк