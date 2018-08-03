2018-08-03T19:30:35+03:00
На Крючке

Московский архитектор: У каждого города в Крыму свой стиль

Алексей Комов считает, что это последнее поколение, которое может творить. Скоро все будут делать только машины [аудио]
Олег КРЮЧКОВ
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Алексей Комов.Алексей Комов.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В эфире радио «Комсомольская правда - Крым» в программе «#НаКрючке» на вопросы ведущего Олега Крючкова ответил член правления Союза архитекторов России, член Союза дизайнеров России, советник по архитектурной политике главы администрации Евпатории, член экспертно-консультативного Совета при главе РК, директор Научно-образовательного центра «УРБОТЕХ» Севастопольского госуниверситета Алексей Комов.

Полную версию программы слушайте в плеере.

КОНКРЕТНО

Программа "#НаКрючке" выходит каждый четверг в 18.05.

В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе - 107,7 FM, в Керчи - 103,6 FM.

#НаКрючке с архитектором Алексеем Комовым

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