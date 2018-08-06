"Будем вместе и на земле, и на небесах": 80-летний поэт Илья Резник обвенчался с женой в Ялте

СЕГОДНЯ 11:40 2018-08-06T14:39:01+03:00

На церемонии были только венчающиеся. Фото: Ирина Романова/Instagram

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80-летний поэт-песенник Илья Резник и его 52-летняя супруга Ирина Романова 5 августа обвенчались в ялтинском храме Покрова Пресвятой Богородицы. Пост с фотографией выложила в Instagram Ирина.

- Крым. Нижняя Ореанда. Храм Покрова Пресвятой Богородицы. Таинство венчания. Теперь мы всегда будем вместе. И на земле, и на небесах, - подписала фото жена поэта.

На церемонии были только венчающиеся.

Подписчики пожелали паре любви и здоровья. Некоторые, правда, посчитали обряд «показухой».

- А зачем, вроде и так хорошо жили. Даже через боль, трудности и предательство прошли, -пишет пользователь.

СПРАВКА КП

Илья Резник - советский и российский поэт, автор многих песен, зввучавших в известных кинофильмах. Песни на его стихи исполняли Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Жанна Агузарова, Николай Караченцов, Михаил Боярский и многие другие. Народный артист России, почетный член Российской академии художеств. Известен также в качестве сценариста и актера кино. Среди известных композиций - "Делу время" (Алла Пугачева), "Я тучи разведу руками" (Ирина Аллегрова), "Маленькая страна" (Наташа Королева), "Стюардесса по имени Жанна" (Владимир Пресня

Илья Резник и Ирина Романова познакомились 18 лет назад, но смогли официально оформить отношения только в 2012 году. У композитора были проблемы с расторжением брака со второй супругой - Мунирой Аргумбаевой, проживающей в тот момент в США. Пришлось ждать, пока их сыну исполнится 21 год, согласно американским законам.

Отметим, что Ирина на 28 лет младше своего любимого. Она мастер спорта СССР по легкой атлетике и директор АНО «Музыкальный театр Ильи Резника». Кроме того, она реализовала вместе с Резником совместный проект «Маленькая страна» - конкурс для талантливых детей России.

Напомним, в 2011 году в пансонате "Айвазовский" отпраздновал свадьбу сын нефтяного магната Азама Асланова - 33-летний Амон. На торжестве выступила певица Дженнифер Лопес. Молодые пригласили на празднование около 500 гостей. Развлекали их более 15 российских звезд: Николай Баскова, Филипп Киркоров, Земфира, группы "Город-312", "Мумий Тролль".

В 2008 году в том же пансионате отмечал свое 70-летие экс-президент Украины Леонид Кучма.

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