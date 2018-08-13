В Крыму начинают принимать бесконтактные карты российских банков

СЕГОДНЯ 18:51 2018-08-13T18:54:49+03:00

Банковскими картами с функцией бесконтактной оплаты можно рассчитаться в более чем 5 тыс. POS-терминалов РНКБ Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Крыму впервые начали выпускать бесконтактные карты системы «Мир». В регионах России удобство таких карт оценили давно, на полуострове только начинают их применять. В магазинах, супермаркетах, АЗС, отелях и санаториях завершается настройка необходимого программного обеспечения.

Получить карту, с помощью которой можно совершать покупки в одно касания, не вводя пин-код, можно в крупнейшем банке Крыма - РНКБ.

- Бесконтактная карта выдается по инициативе банка действующим клиентам РНКБ, которые уже являются владельцами зарплатной, пенсионной, социальной или дебетовой карты на протяжении минимум двух месяцев, - рассказали в банке.

Еще одно условие – клиенты должны активно расплачиваться такими картами. Если в месяц вы тратите не менее 25 тысяч рублей, расплачиваясь по счетам картой, или сумма минимального ежедневного остатка средств по карточному счету за календарный месяц – не менее 50 000 рублей, тогда вы станете владельцем бесконтактной карты. Если привыкли платить наличными – вполне можно перестроиться. Благо, терминалов для оплаты картами в торговых сетях с каждым днем становится все больше и больше.

- Пользоваться бесконтактными картами не только удобно, они еще дают особые привилегии в обслуживании, такие как бесплатное оформление и перевыпуск, индивидуальный подход в обслуживании, снятие ежемесячно без комиссии до 150 000 рублей наличными на территории России, отсутствует комиссия за пополнение карт, - говорит вице-президент – директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

Кроме того, владельцы бесконтактных карт получают 4% годовых на минимальный остаток денежных средств, а еще одна «плюшка» - кешбэк 1% по операциям оплаты с помощью карты, нет комиссии за ежемесячное обслуживание.

- Со временем аудитория этих карт будет расширяться. В настоящее время мы выдали уже 1,7 миллиона карт «Мир», в банке представлена полная продуктовая линейка карт национальной платежной системы, - уточнили в банке.

КОНКРЕТНО

Сейчас банковскими картами с функцией бесконтактной оплаты можно рассчитаться в более чем 5 тыс. POS-терминалов РНКБ более чем в 200 населенных пунктах полуострова. К концу года их станет 8 тысяч.

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5 причин, почему карта лучше наличных

- Карту при потере можно восстановить, а наличные уже не вернуть.

- Воры не любят банковские карты, так как все операции регистрируются банком. Утерянными картами мало кто пытается воспользоваться, разве что вы записали прямо на ней свой пин-код.

- Рассчитываясь в магазинах картами – вам приходят бонусы, которые можно копить и тратить на последующие покупки. Кроме того, банки начисляют проценты на остаток на счете. Если даже не много, но все равно приятно.

- СМС-уведомление о каждом совершенном платеже – очень удобно. Вас никто не обсчитает и не подсунет фальшие купюры.

- Некоторые банки при оплате кредиткой возвращают какой-то процент от суммы, потраченной за год.