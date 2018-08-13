2018-08-13T18:54:49+03:00
Экономика

В Крыму начинают принимать бесконтактные карты российских банков

В магазинах, отелях, санаториях, АЗС завершают настройку программного обеспечения
Анастасия КУРДЮКОВА
Поделиться:
Банковскими картами с функцией бесконтактной оплаты можно рассчитаться в более чем 5 тыс. POS-терминалов РНКББанковскими картами с функцией бесконтактной оплаты можно рассчитаться в более чем 5 тыс. POS-терминалов РНКБФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Крыму впервые начали выпускать бесконтактные карты системы «Мир». В регионах России удобство таких карт оценили давно, на полуострове только начинают их применять. В магазинах, супермаркетах, АЗС, отелях и санаториях завершается настройка необходимого программного обеспечения.

Получить карту, с помощью которой можно совершать покупки в одно касания, не вводя пин-код, можно в крупнейшем банке Крыма - РНКБ.

- Бесконтактная карта выдается по инициативе банка действующим клиентам РНКБ, которые уже являются владельцами зарплатной, пенсионной, социальной или дебетовой карты на протяжении минимум двух месяцев, - рассказали в банке.

Еще одно условие – клиенты должны активно расплачиваться такими картами. Если в месяц вы тратите не менее 25 тысяч рублей, расплачиваясь по счетам картой, или сумма минимального ежедневного остатка средств по карточному счету за календарный месяц – не менее 50 000 рублей, тогда вы станете владельцем бесконтактной карты. Если привыкли платить наличными – вполне можно перестроиться. Благо, терминалов для оплаты картами в торговых сетях с каждым днем становится все больше и больше.

- Пользоваться бесконтактными картами не только удобно, они еще дают особые привилегии в обслуживании, такие как бесплатное оформление и перевыпуск, индивидуальный подход в обслуживании, снятие ежемесячно без комиссии до 150 000 рублей наличными на территории России, отсутствует комиссия за пополнение карт, - говорит вице-президент – директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

Кроме того, владельцы бесконтактных карт получают 4% годовых на минимальный остаток денежных средств, а еще одна «плюшка» - кешбэк 1% по операциям оплаты с помощью карты, нет комиссии за ежемесячное обслуживание.

- Со временем аудитория этих карт будет расширяться. В настоящее время мы выдали уже 1,7 миллиона карт «Мир», в банке представлена полная продуктовая линейка карт национальной платежной системы, - уточнили в банке.

КОНКРЕТНО

Сейчас банковскими картами с функцией бесконтактной оплаты можно рассчитаться в более чем 5 тыс. POS-терминалов РНКБ более чем в 200 населенных пунктах полуострова. К концу года их станет 8 тысяч.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

5 причин, почему карта лучше наличных

- Карту при потере можно восстановить, а наличные уже не вернуть.

- Воры не любят банковские карты, так как все операции регистрируются банком. Утерянными картами мало кто пытается воспользоваться, разве что вы записали прямо на ней свой пин-код.

- Рассчитываясь в магазинах картами – вам приходят бонусы, которые можно копить и тратить на последующие покупки. Кроме того, банки начисляют проценты на остаток на счете. Если даже не много, но все равно приятно.

- СМС-уведомление о каждом совершенном платеже – очень удобно. Вас никто не обсчитает и не подсунет фальшие купюры.

- Некоторые банки при оплате кредиткой возвращают какой-то процент от суммы, потраченной за год.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новые санкции США вынуждают идти на несущественные уступки и готовиться к непростым временам
Новые американские санкции, если будут введены в полном объеме, могут привести к вынужденному отказу от доллара внутри страны, закрытию долларовых вкладов, а в самом худшем варианте потере доходов от нефтегазового экспорта
Как гражданин заставил общественный транспорт ходить по расписанию: технология жалоб на все случаи жизни
В школе таких детей дразнят ябедами. А во взрослой жизни умение обратиться в вышестоящие органы может сильно помочь. Надо только правильно это делать [инфографика]
Новости 24
Олег Газманов исполнит песню про Крымский мост в Феодосии, Ялте и Евпатории
Пожар в урочище Уч-Кош под Ялтой полностью ликвидировали
До конца этого года в Крыму капитально отремонтируют 350 многоквартирных домов
Виноградники "Массандры" в Ливадии едва не сгорели, огонь подошел вплотную
«СевАвтодор» оштрафовали на 100 тысяч за ямы на дороге
Газманов: Крым потрясает темпами развития
150 морских пехотинцев ЧФ загрузились на корабль и отправились на "бой" с условным противником
На строительство пешеходных переходов на трассе «Симферополь-Ялта» потратят 131 миллион
В Крыму джип упал с обрыва: 3 человека погибли
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
На Крымском мосту новый рекорд: За сутки проехали 33 359 автомобилей
Гражданка Украины ехала в Крым с пистолетом и патронами
В Крыму 13 августа до +33 градусов
Украина возобновила работу пункта въезда-выезда "Каланчак"
На Тарханкуте машина с числом дьявола и черепом на капоте слетела со скал
В Крыму 19-летняя девушка поскользнулась и упала с 3-метровой высоты
Возле Ялты возник пожар в заповедном районе
Погода в Крыму на 12 августа: без осадков и тепло до +31
В Крыму «Ночные волки» устроили выставку своей техники
На борту рейса «Москва-Симферополь» скончалась 53-летняя пассажирка
В Крыму из Черного моря спасли трех человек
В Керчи прокуратура заставила чиновников заасфальтировать 500 метров дороги
Погода в Крыму на 11 августа: сухо и тепло +30
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной