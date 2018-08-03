Возле администрации Симферополя мужчина поджег сам себя в знак протеста
К администрации Симферополя 3 августа пришли горожане, которые выстроили дома на участке земли, переданном под создание нового микрорайона. Постройки самовольные, так называемая "поляна протеста".
- Акт самосожения! - громко прозвучал голос, и мужчина, стоявший в центре небольшой толпы, чем-то облил себя по бокам, будто лампасы нарисовал - и вот заполыхало пламя.
Кто-то визжал, другие снимали на сотовый, а третьи тут же сбили пламя и вылили на самоубийцу невесть откуда взявшееся ведро воды (кто-то явно готовился, это ж на каждом митинге надо с собой всегда ведро воды иметь), так что самосожжение не удалось: мужчина получил лишь незначительные повреждения.
- Люди считают, что строительная компания незаконно взяла 60 гектаров земли под новый жилой комплекс. И теперь выходит, что они якобы проживают на земельном участке этой компании, - объясняет ситуацию общественник Илья Большедворов.
По его словам, несогласные с таким положением дел уже больше двух лет судятся с застройщиком нового жилого комплекса.
О грядущем масштабном строительстве было объявлено уже давно. И вот на этой неделе застройщик наконец начал огораживать стройплощадку на участке между улицами Киевская и Никанорова - как раз там, где давным-давно стоят дома "поляны протеста". Ни один из них не узаконен.
Как разъяснила администрация города Симферополя, у юрлица, установившего ограждение, в отличие от протестующих, имеется необходимый пакет разрешительной документации на ведение строительства.
Чиновники заверяют, что забор установлен строго в границах земельного участка.
В сообщении., распространенном пресс-службой администрации, говорится, что всего на участке было 42 самовольно возведенных строения и более сотни объектов незавершенного строительства.
С владельцами 26 строений вопрос решен - владельцы сами демонтировали самострои. Им выплатили в общей сложности более 43 миллионов рублей компенсации.
- В районе улицы Никанорова осталось 4 самовольные постройки, вопрос о сносе которых будет также решаться путем переговоров и выплаты компенсации, - отмечается в официальной информации. - Если же вопрос не будет решен путем переговоров, то демонтаж строений будет произведен в судебном порядке.
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В Симферополе мужчина пытался себя сжечь у мэрии.На записи отчетливо видно происходящее возле администрации Симферополя. Видео:Илья Большедворов/FB