Там заставляют писать "липовые" признания: Власти Севастополя посоветовали жителям полуострова не ехать на Украину
В правительстве Севастополя предупреждают жителей полуострова об опасности поездок в Украину.
По словам и.о. вице-губернатора города-героя Владимира Татарчука, руководство «незалежной» продолжает преследовать крымчан и севастопольцев по надуманным обвинениям.
- Давлению подвергаются в первую очередь лица, прибывшие на территорию Украины для получения биометрических паспортов и безвизового выезда в страны Шенгенской зоны. Они могут быть задержаны сотрудниками СБУ или национальной полиции под любым предлогом, - предупредил Владимир Татарчук.
Пересекая границу с Украиной особо рискуют крымчане, принимающие участие в организации выборов на полуострове, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие.
Он добавил, что в Украине некоторых крымчан принуждают письменно признаваться в том, что их принуждали участвовать в выборах в Крыму – иначе украинские пограничники не выпустят из «незалежной».
- На сайте «Миротворец» публикуются списки крымчан, обвиняемых Украиной в преступлениях, которых они не совершали. Там можно увидеть и членов участковых территориальных избирательных комиссий, и даже рабочих, занятых на строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, - заключил чиновник.
За последние годы украинские правоохранители действительно арестовали при пересечении границы множество крымчан. Еще в 2016 из Крыма в Украину выманили и задержали двух российских военнослужащих. В прошлом году сотрудники СБУ задержали экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского в Киеве. Уже в этом году украинская сторона задержала 10 членов экипажа крымского судна «Норд», депутата евпаторийского горсовета Сергея Осьминина и крымскую активистку «Волонтеров Победы» Елену Одновол.