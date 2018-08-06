2018-08-07T17:25:36+03:00
Политика

Там заставляют писать "липовые" признания: Власти Севастополя посоветовали жителям полуострова не ехать на Украину

В «незалежной» крымчан могут задержать под любым предлогом, предупредили в правительстве города-героя
Степан ОСТИНОВ
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На сайте «Миротворец» публикуются списки крымчан, обвиняемых Украиной в преступлениях, которых они не совершали, уверяет и.о. вице-губернатора Севастополя Владимир Татарчук.На сайте «Миротворец» публикуются списки крымчан, обвиняемых Украиной в преступлениях, которых они не совершали, уверяет и.о. вице-губернатора Севастополя Владимир Татарчук.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В правительстве Севастополя предупреждают жителей полуострова об опасности поездок в Украину.

По словам и.о. вице-губернатора города-героя Владимира Татарчука, руководство «незалежной» продолжает преследовать крымчан и севастопольцев по надуманным обвинениям.

- Давлению подвергаются в первую очередь лица, прибывшие на территорию Украины для получения биометрических паспортов и безвизового выезда в страны Шенгенской зоны. Они могут быть задержаны сотрудниками СБУ или национальной полиции под любым предлогом, - предупредил Владимир Татарчук.

Пересекая границу с Украиной особо рискуют крымчане, принимающие участие в организации выборов на полуострове, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие.

Он добавил, что в Украине некоторых крымчан принуждают письменно признаваться в том, что их принуждали участвовать в выборах в Крыму – иначе украинские пограничники не выпустят из «незалежной».

- На сайте «Миротворец» публикуются списки крымчан, обвиняемых Украиной в преступлениях, которых они не совершали. Там можно увидеть и членов участковых территориальных избирательных комиссий, и даже рабочих, занятых на строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, - заключил чиновник.

За последние годы украинские правоохранители действительно арестовали при пересечении границы множество крымчан. Еще в 2016 из Крыма в Украину выманили и задержали двух российских военнослужащих. В прошлом году сотрудники СБУ задержали экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского в Киеве. Уже в этом году украинская сторона задержала 10 членов экипажа крымского судна «Норд», депутата евпаторийского горсовета Сергея Осьминина и крымскую активистку «Волонтеров Победы» Елену Одновол.

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