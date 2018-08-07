15-летний парень с Ямала прошел 50 километров по тундре, чтобы попасть в «Артек»

СЕГОДНЯ 12:56 2018-08-07T16:22:11+03:00

В составе других ямальских спортсменов Някуча Лаптандер отправился в Крым на фестиваль по национальным видам спорта

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Международный лагерь «Артек» - розовая мечта для сотен тысяч детей по всей России, в странах СНГ и во всем мире. Чтобы попасть в легендарный лагерь, подростки готовы совершить настоящий подвиг.

Как, например, пятнадцатилетний подросток из Ямало-Ненецкого автономного округа Някуча Лаптандер. Юный спортсмен без еды и воды по тундре прошел 50 километров от стойбища в Паютинской тундре до ближайшего села Аксарки, где уже смог пересесть на транспорт.

На пешую дорогу у подростка ушло около 12-15 часов. Он не взял с собой никакой провизии, а когда одолевала жажда, выручали множество озер на пути, признался отчаянный парень.

- Някуча очень спортивный парень, неоднократный призер различных соревнований, чемпион России по национальным видам спорта. Его рекорд в беге - два километра за семь минут, - сообщает издание «Север-Пресс».

Някуча Лаптандер отправился в «Артек» на международный фестиваль национальных видов спорта в составе группы из 53 ямальских ребят.

- Спортсмены сейчас в Москве, а в аэропорт «Симферополь» прилетят сегодня вечером – в 17:35. Они прибудут в 9 смену лагеря – именно в эту смену проводятся программы по нетрадиционным и национальным видам спорта России. Ребята будут находится у нас полный 21 день, - сообщил КП-Крым пресс-секретарь «Артека» Юрий Малышев.

Юные ямальские спортсмены и тренеры за время пребывания в «Артеке» проведут мастер-классы и показательные выступления по национальным видам спорта, тренировочные мероприятия, организуют соревнования среди всех желающих детей в лагере. Это диковинные для крымчан прыжки через нарты, метание тынзяна и другие виды спорта.