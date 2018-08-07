2018-08-07T16:22:11+03:00
Общество

15-летний парень с Ямала прошел 50 километров по тундре, чтобы попасть в «Артек»

В составе других ямальских спортсменов Някуча Лаптандер отправился в Крым на фестиваль по национальным видам спорта
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: ИА "Север-Пресс"Фото: ИА "Север-Пресс"
Изменить размер текста:

Международный лагерь «Артек» - розовая мечта для сотен тысяч детей по всей России, в странах СНГ и во всем мире. Чтобы попасть в легендарный лагерь, подростки готовы совершить настоящий подвиг.

Как, например, пятнадцатилетний подросток из Ямало-Ненецкого автономного округа Някуча Лаптандер. Юный спортсмен без еды и воды по тундре прошел 50 километров от стойбища в Паютинской тундре до ближайшего села Аксарки, где уже смог пересесть на транспорт.

На пешую дорогу у подростка ушло около 12-15 часов. Он не взял с собой никакой провизии, а когда одолевала жажда, выручали множество озер на пути, признался отчаянный парень.

- Някуча очень спортивный парень, неоднократный призер различных соревнований, чемпион России по национальным видам спорта. Его рекорд в беге - два километра за семь минут, - сообщает издание «Север-Пресс».

Някуча Лаптандер отправился в «Артек» на международный фестиваль национальных видов спорта в составе группы из 53 ямальских ребят.

- Спортсмены сейчас в Москве, а в аэропорт «Симферополь» прилетят сегодня вечером – в 17:35. Они прибудут в 9 смену лагеря – именно в эту смену проводятся программы по нетрадиционным и национальным видам спорта России. Ребята будут находится у нас полный 21 день, - сообщил КП-Крым пресс-секретарь «Артека» Юрий Малышев.

Юные ямальские спортсмены и тренеры за время пребывания в «Артеке» проведут мастер-классы и показательные выступления по национальным видам спорта, тренировочные мероприятия, организуют соревнования среди всех желающих детей в лагере. Это диковинные для крымчан прыжки через нарты, метание тынзяна и другие виды спорта.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Керченской переправе изменили схему движения грузовиков
Квартал «Лаванда» стал самым востребованным среди симферопольцев
В Феодосии чиновников обязали дать жилье погорельцам
В Балаклаву пустили дополнительные автобусы
В Севастополе возобновили паромное сообщение между Артбухтой и Северной стороной
В Симферополе создали группу, которая займется решением проблем с самостроями на "Стрелковой"
В крепости Керчь нашли 1,5 тысячи бомб и гранат
Симферополь захлестнут ливни и грозы
В Евпатории по «горячим следам» раскрыли разбойное нападение
В Крым доставят частичку мощей святой Матроны Московской
В Керчи столкнулись сразу четыре автомобиля: один человек погиб
В Керчи начальник УЖКХ заплатит 5 000 рублей за невнимание к горожанам
На въезде в Крым задерждали украинца с липовым разрешением на проживание в России
Подошла к вору и лизнула его прямо в щеку: в Крыму выбрали лучшую собаку-ищейку
Погода в Крыму на 7 августа: Жарко, но местами дождь с грозой
В Симферополе за неделю отремонтировали 1,2 тысяч квадратных метров дорог
С начала года в Крыму отдохнули уже более 3,8 миллионов туристов
Глава Крыма оценил готовность трассы «Таврида»