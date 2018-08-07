Что крымчане чаще всего покупают в Интернете

СЕГОДНЯ 15:54 2018-08-07T16:22:11+03:00

Крымчане совершают до 100 000 онлайн платежей в день. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Ежедневно жители полуострова тратят в сети более 30 миллионов рублей

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Крымчане стали чаще совершать покупки в Интернете. С начала года жители полуострова потратили почти 5 миллиардов рублей!

ТОП-5 самых частных платежей:

1. Оплата услуг на портале GOSUSLUGI.RU (автоштрафы, судебная и налоговая задолженность, оплата по квитанциям, госпошлина, коммунальные платежи).

2.Платежи за электроэнергию на сайтах «КрымЭнерго» и «Севэнерго».

3. Онлайн-покупки в крупных интернет-магазинах.

4. Покупка авиабилетов на сайтах AEROFLOT, S7 и OZON TRAVEL.

5.Оплата виртуальных подарков в социальных сетях.

Крымчане рассчитываются в Интернете за товары и услуги с помощью национальной платежной карты «Мир», которую выпустили во время санкций. Оформить «Мастер Кард» или «Визу» в Крыму не выйдет.

- С начала 2018 года, количество сайтов, которые принимают к оплате карту «Мир» увеличилось до 7000, - сообщает РНКБ Банк. - За год количество безналичных платежей в сети Интернет увеличилось в 3 раза. По сравнению с декабрем 2017 года - до 31,6 миллионов рублей в день. При этом с 1 января 2018 года крымчане совершили около 2 миллионов платежей с помощью карт «Мир» - в июле, например, совершали 7,4 платежей в минуту.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

- Крымчане и севастопольцы совершают до 100 000 онлайн платежей в день.

- Средняя сумма ежедневных платежей в дистанционных каналах связи составляет около 160 миллионов рублей.

- По кредитным каратам крымчане чаще всего рассчитываются в супермаркетах, АЗС и аптеках, это больше 78% от всех транзакций по кредитным картам.

- Средняя сумма покупки по кредитке - 1300 рублей.

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