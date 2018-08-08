Медведев поручил решить вопрос снабжения Крыма водой

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-08T17:34:56+03:00

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минприроды России продумать программу, которая поможет решить вопрос с обеспечением Крыма водой. Такое решение он принял на совещании о социально-экономическом развитии Крыма в рамках рабочей поездки на полуостров.

В частности, Медведев потребовал сформировать и утвердить межведомственную рабочую группу, которая займется вопросами водообеспечения Крымского полуострова и других вододефицитных регионов. Туда следует включить в том числе представителей Минобороны России, госкорпорации «Росатом», Российской академии наук.

– Разработать и представить программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в субъектах Российской Федерации. О результатах доложить в правительство РФ до 10 сентября 2018 года, - говорится в сообщении на сайте Кабмина.

Кроме того, главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву Медведев поручил разработать меры по стимулированию развития агропромышленного комплекса Крыма. О результатах необходимо доложить в правительство РФ до 25 сентября 2018 года.

Также премьер-министр поручил федеральным органам исполнительной власти и правительствам Республики Крым и Севастополя «принять исчерпывающие меры к безусловному исполнению обязательств по выполнению мероприятий программы (федеральной целевой программы развития Крыма) в установленные сроки».

По его словам, в случае нарушения промежуточных сроков реализации мероприятий ФЦП, необходимо принимать меры.

Напомним, Дмитрий Медведев посетил парад в честь Дня Военно-морского флота в Севастополе, а также запустил морское сообщение между Ялтой и Севастополем на судне «Комета». Он отметил, что судно очень хорошее.

В июне 2017 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что проблема с водой в Крыму сдерживает социально-экономическое развитие региона, формирует угрозы функционированию базовых для экономики Крыма аграрного и санаторно-курортного комплексов.

В конце июля текущего года председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль сообщил, что обильные осадки, которые почти ежедневно проходят на территории Крыма, кардинально не изменили ситуацию с наполнением водохранилищ.

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