Промышленность оказалась самой доходной сферой для бюджета Крыма

СЕГОДНЯ 14:07 2018-08-08T14:17:51+03:00

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Промышленная отрасль в Крыму в настоящее время самая прибыльная для республиканского бюджета. Об этом рассказала министр финансов республики Ирина Кивико.

- Я думаю, что, безусловно, промышленность может стать самой перспективной отраслью (в части наполнения бюджета. – Авт.), потому как в это понятие входит и пищевая промышленность, и химическая, и добывающая, - отметила министр. – На втором месте у нас по доходности казны транспортная сфера и только на третьем – санаторно-курортная.

Чтобы увеличить налоговые поступления от туристической сферы, Крыму нужно стать круглогодичным курортом.

- Положительный пример – это город Саки, где нет разницы практически (по налоговым сборам. – Авт.), январь это, февраль или август – там работают все санатории круглогодично практически. У них поступления от НДФЛ ровные. А вот приморские города – Ялта, Алушта, Феодосия и другие – там видна сезонность. Когда начинается курортный сезон – идет всплеск поступлений в бюджет, и наоборот – в межсезонье поступления снижаются, - рассказала Ирина Кивико.

В бюджет Крыма от санаторно-курортного комплекса и туристского сектора в прошлом году поступило более 2,5 миллиардов рублей налогов.

Напомним, за 7 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Крыма поступило 22, 5 миллиардов рублей собственных налоговых и неналоговых доходов - это на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 75,3% выше показателей 2015 года.

Основной источник дохода бюджета Крыма – это налог на доходы физических лиц. С начала года в казну поступило 9,5 млрд рублей этого налога – рост по сравнению с прошлым годом составил 1,3 млрд рублей.

Ранее крымский парламент перенес начало введения курортного сбора в республике на год - теперь его начнут взимать с 1 мая 2019 года.

Курортный сбор в Крыму составит 10 рублей с человека в сутки. Кроме того, туристов освободят от налога в осеннее-зимний период. В остальное время - с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря - ставка курортного сбора – 0%.

Платить сбор будут только в отдельных регионах республики и только в официальных средствах размещения.

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