2018-08-08T14:17:51+03:00
Экономика

Промышленность оказалась самой доходной сферой для бюджета Крыма

Санаторно-курортная отрасль занимает только третье место по объему налогов
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Транспортная отрасль занимает второе место по доходности в КрымуТранспортная отрасль занимает второе место по доходности в КрымуФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:

Промышленная отрасль в Крыму в настоящее время самая прибыльная для республиканского бюджета. Об этом рассказала министр финансов республики Ирина Кивико.

- Я думаю, что, безусловно, промышленность может стать самой перспективной отраслью (в части наполнения бюджета. – Авт.), потому как в это понятие входит и пищевая промышленность, и химическая, и добывающая, - отметила министр. – На втором месте у нас по доходности казны транспортная сфера и только на третьем – санаторно-курортная.

Чтобы увеличить налоговые поступления от туристической сферы, Крыму нужно стать круглогодичным курортом.

- Положительный пример – это город Саки, где нет разницы практически (по налоговым сборам. – Авт.), январь это, февраль или август – там работают все санатории круглогодично практически. У них поступления от НДФЛ ровные. А вот приморские города – Ялта, Алушта, Феодосия и другие – там видна сезонность. Когда начинается курортный сезон – идет всплеск поступлений в бюджет, и наоборот – в межсезонье поступления снижаются, - рассказала Ирина Кивико.

В бюджет Крыма от санаторно-курортного комплекса и туристского сектора в прошлом году поступило более 2,5 миллиардов рублей налогов.

Напомним, за 7 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Крыма поступило 22, 5 миллиардов рублей собственных налоговых и неналоговых доходов - это на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 75,3% выше показателей 2015 года.

Основной источник дохода бюджета Крыма – это налог на доходы физических лиц. С начала года в казну поступило 9,5 млрд рублей этого налога – рост по сравнению с прошлым годом составил 1,3 млрд рублей.

Ранее крымский парламент перенес начало введения курортного сбора в республике на год - теперь его начнут взимать с 1 мая 2019 года.

Курортный сбор в Крыму составит 10 рублей с человека в сутки. Кроме того, туристов освободят от налога в осеннее-зимний период. В остальное время - с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря - ставка курортного сбора – 0%.

Платить сбор будут только в отдельных регионах республики и только в официальных средствах размещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За 6 месяцев в крымский бюджет поступило на 12% больше налогов, чем в 2017 году

Консолидированный бюджет республики пополнился в первом полугодии на 19 млрд рублей (подробнее)

Бюджет Крыма в 2018 году увеличат на 5 млрд рублей

Средства потратят на строительство и ремонт детских садов, а также выплаты медработникам (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Крымском мосту столкнулись легковушка и автоцистерна
С начала года в бюджет Крыма поступило 22,5 миллиарда рублей собственных доходов
Специалисты начали выяснять, почему провалился асфальт на улице Толстого в Симферополе
Севастополь посетили 1,5 миллиона туристов
На трассе Симферополь-Феодосия столкнулись пять машин, также в кювет улетел седельный тягач
В Феодосии и Коктебеле оштрафовали пользователей пляжей
В Ялте загорелась многоэтажка: спасено двое детей, 8 взрослых эвакуировано
В Керчи руководители торгового комплекса присвоили 19 миллионов рублей
На крымской границе поймали украинца с марихуаной
На Керченской переправе изменили схему движения грузовиков
Квартал «Лаванда» стал самым востребованным среди симферопольцев
В Феодосии чиновников обязали дать жилье погорельцам
В Балаклаву пустили дополнительные автобусы
В Севастополе возобновили движение паромов между Артбухтой и Северной стороной
В Симферополе создали группу, которая займется решением проблем с самостроями на "Стрелковой"
В крепости Керчь нашли 1,5 тысячи бомб и гранат
Симферополь захлестнут ливни и грозы
В Евпатории по «горячим следам» раскрыли разбойное нападение
В Крым доставят частичку мощей святой Матроны Московской
В Керчи столкнулись сразу четыре автомобиля: один человек погиб
В Керчи начальник УЖКХ заплатит 5 000 рублей за невнимание к горожанам
На въезде в Крым задерждали украинца с липовым разрешением на проживание в России
Подошла к вору и лизнула его прямо в щеку: в Крыму выбрали лучшую собаку-ищейку
Погода в Крыму на 7 августа: Жарко, но местами дождь с грозой
В Симферополе за неделю отремонтировали 1,2 тысяч квадратных метров дорог
С начала года в Крыму отдохнули уже более 3,8 миллионов туристов
Глава Крыма оценил готовность трассы «Таврида»