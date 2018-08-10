Автоподходы к Крымскому мосту будут перекрывать по ночам

СЕГОДНЯ 12:04 2018-08-10T12:04:05+03:00

С 1 сентября изменится схема движения по автоподходам со стороны Керчи. Фото: Василий БАТАНОВ

Ограничения будут действовать семь дней с 3.00 до 4.00

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Водителей предупреждают о том, что в августе в течение семи дней автоподходы к Крымскому мосту будут закрывать для проезда.

Ограничения будут действовать 10 и 11 августа, 14, 15, 17 августа, 21 и 23 августа. Проезд будет невозможен в течение часа с 3.00 до 4.00.

- Дорожники приостановят движение на автодороге к Крымскому мосту со стороны Тамани в направлении Керчи, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье». - Это необходимо для монтажа металлоконструкций опор автоматизированной системы управления дорожным движением на трассе А-290 (участок автоподходов к Крымскому мосту на Таманском полуострове).

Работы производятся в рамках второго этапа проекта строительства 40-километровых подходов к Крымскому мосту на таманском берегу.

На первом этапе - в мае 2018 года - был запущен прямой ход дороги, на втором - завершается строительство всех пяти транспортных развязок дороги и полное обустройство трассы, в том числа АСУДД, которая будет интегрирована с автоматизированной системой управления дорожным движением моста.

Напомним, торжественная церемония открытия Крымского моста прошла 15 мая 2018 года, а на следующий день 16 мая по трансопртному переходу поехали первые машины. Корреспонденты "Комсомолки" были в числе первых, протестировлаи мост на машине и байке.

ВАЖНО

На автоподходе к Крымскому мосту со стороны Керчи временно изменится схема движения транспорта. Ограничения вступят в силу с 1 сентября в связи с укладкой последнего слоя асфальта (подробнее)

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