2018-08-10T15:44:23+03:00
Туризм

Два крымских пляжа оказались лучшими в России

Первые места в рейтинге занял Массандровский пляж в Ялте и Золотой пляж в Феодосии
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Крыму ждут 6,5 миллиона туристов.В Крыму ждут 6,5 миллиона туристов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Два крымским пляжа попали в десятку лучших в России. Первые места занял Массандровский пляж в Ялте и Золотой пляж в Феодосии.

Далее идут пляж в Джемете (Анапа), Суджукская коса (Цемесская бухта, Новороссийск), пляж «Имеретинский» (Сочи), Куршская коса (Лесной, Калининградская область), Долгая коса (Должанская, Ейский район, Краснодарский край), «Шаморовский пляж» (Лазурная бухта, Владивосток), «Посольский сор» (Байкал) и пляж «Янтарный» (Калининградская область).

Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат. Основными критериями выбора стали чистота морской воды, наличие оборудования и удобств, а также службы спасателей.

- Массандровский и Золотой пляжи давно известны как в Крыму, так и за его пределами как образцы ответственного отношения к отдыху туристов. Здесь предоставляются не только все необходимые по нормам услуги, но и обеспечивается внимательное отношение к каждому гостю, - отмечает министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Море прогрелось до +26. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Море прогрелось до +26.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Напомним, в Крыму с начала года отдохнули 3,8 миллиона человек, что на 27% больше аналогичного периода прошлого года. Отели и гостиницы заполнены в среднем на 80%, а на некоторых курортах почти на 100%. Больше всего туристов в Феодосии, Судаке, Большой Ялте, Евпатории, Большой Алуште.

Отдыхать в Крым приезжают не только россияне, но и инострацы. Заморских гостей в этом году побывало 230 человек, среди которых жители Южной Америки, Бразилии, Филиппин.

Кстати, в прошлом году в Крыму отдохнули представители 68 стран.

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