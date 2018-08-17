Обязательное медицинское страхование: Что можем требовать, а что не положено

СЕГОДНЯ 15:57 2018-08-17T16:15:34+03:00

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Что мы имеем право требовать от медицинского учреждения, имея на руках полис обязательного медицинского страхования (далее - ОМС), а что действительно нам не положено, мы выясняли у страхового представителя страховой медицинской компании «Крыммедстрах».

Я переехала в другой район города, но хочу лечиться у своего терапевта, можно?

Можно, но необходимо учитывать, что если поликлиника находится далеко от Вашего дома, то на дому врач Вас обслуживать не сможет, так как вызовы на дом осуществляются по территориально-участковому принципу: на другой конец города врач по вызову выехать не сможет. Поэтому прежде чем сделать такой выбор, подумайте, согласны ли Вы на это. Но при необходимости Вы можете вызвать врача поликлиники, к которой Вы относитесь по территориальному принципу.

Я прописана в Ялте, но живу в Симферополе у дочери. Пыталась в регистратуре городской поликлиники подать заявление о прикреплении, но заявление у меня не приняли и сказали, что прикрепляют только по симферопольской прописке. Правы ли в поликлинике? Где я могу получать медицинскую помощь в г. Симферополь?

В регистратуре поликлиники отказ в прикреплении неправомерен. Необходимо оформить письменное заявление на имя руководителя медицинской организации, или прийти с заявлением на личный прием к главному врачу поликлиники. Если вопрос о прикреплении не будет решен, стоит обратиться в Вашу страховую компанию, Вы также можете обратиться с жалобой в Территориальный фонд ОМС.

Могу я получить медицинскую помощь на дому?

При угрожающих жизни состояниях медицинская помощь на дому оказывается бригадами скорой медицинской помощи. Неотложная помощь (когда состояние пациента не составляет угрозы для его жизни) в дневное рабочее время оказывается поликлиникой, в которой наблюдается пациент: для этого во многих поликлиниках созданы отделения неотложной помощи. Если такого отделения нет, помощь на дому окажет участковый врач-терапевт. Он же решит вопрос о необходимости консультации на дому узкими специалистами.

Могут ли мне заменить лечащего врача в стационаре?

Обычно лечащий врач назначается руководителем медицинской организации, но пациент имеет право на выбор врача в стационаре с учетом согласия врача. Для этого Вам необходимо обратиться с письменным заявлением на имя заведующего отделением с указанием причин замены лечащего врача. Руководитель отделения обязан в течение 3-х дней момента получения Вашего заявления представить Вам информацию о врачах соответствующей специальности, работающих в подразделении медицинской организации, на основании которой Вы сделаете выбор.

Фото предоставлено рекламодателем

Мне дали направление на плановое проведение УЗИ через две недели. Правомерно ли такое ожидание?

Предельные сроки ожидания диагностических и лабораторных исследований, в том числе УЗИ, составляют не более 14 дней, поэтому нарушения в Вашем случае нет. Если срок проведения УЗИ превышает 14 дней, значит, имеет место ограничение доступности в получении медицинской помощи. И в этом случае Вы можете обратиться за защитой своих интересов к страховому представителю своей страховой медицинской организации.

Имею ли я право получить на руки свою амбулаторную карту, например, если хочу обратиться к врачу в частную клинику?

Амбулаторная карта является документом медицинской организации, который не выдается на руки пациенту. Можно ознакомиться с записями в Вашей карте: для этого существует утвержденный порядок. Также пациент имеет право получить выписку из амбулаторной карты либо ее копию. Для этого составьте письменное заявление на имя главного врача с указанием причины, по которой Вам необходим этот документ.

У меня высокое давление, а записаться к врачу можно только через 2 недели. Как мне быть?

При острых и внезапных ухудшениях состояния здоровья медицинская помощь в поликлинике оказывается без записи в неотложном порядке. Если Вы пришли в поликлинику, регистратор должен направить Вас в кабинет неотложной помощи, а если такого кабинета в поликлинике нет, то к любому врачу. Ожидание неотложной помощи не должно составлять больше двух часов.

Нахожусь на лечении в стационаре. Считаю, что мне не в полном объеме назначают необходимое лечение.

Если пациент не смог найти взаимопонимания по поводу своего лечения в медицинской организации, он может обратиться в свою страховую компанию с заявлением о проведении очной экспертизы качества, которая проводится непосредственно в период его нахождения на лечении.

Я считаю, что при моем заболевании мне нужно назначить компьютерную томографию, а врач не назначает. Что можно сделать?

Направления на обследования осуществляются в соответствии с медицинскими показаниями, которые определяет лечащий врач на основе медицинского стандарта, утвержденного Минздравом РФ для конкретного заболевания. Если Вы сомневаетесь в обоснованности назначений лечащего врача, Вы имеете право обратиться в свою страховую компанию с заявлением о защите своих прав. Эксперты страховой компании после проведения экспертизы доведут до Вас ее результаты и свои выводы.

Могу ли я бесплатно пройти обследование своего здоровья?

У застрахованных в системе ОМС лиц есть такая возможность 1 раз в 3 года в определенные возрастные периоды. Данное мероприятие называется диспансеризация. Кроме того 1 раз в 2 года можно пройти профилактический осмотр. Для этого Вам нужно обратиться с паспортом и полисом ОМС в поликлинику, к которой Вы прикреплены, в кабинет профилактики или к участковому терапевту.

Все интересующие вопросы о диспансеризации можно задать страховому представителю по телефону «горячей» линии 8-800-100-77-03 или в медицинской организации.

У меня уже есть бумажный полис, но я хочу поменять его на пластиковый полис. Как это сделать?

На территории РФ действуют как бумажные, так и пластиковые полисы. Поэтому менять один на другой не нужно. Однако в случае оформления дубликата полиса, например, при утрате или его порче, Вы сможете выбрать форму изготовления полиса – бумажный или электронный полис в виде пластиковой карты. В данный момент в компании «Крыммедстрах» оформить электронные полисы жителям Крыма можно в Симферополе (ул. Карла Маркса, 29), а жителям Севастополя - в Севастополе (ул. Ленина, 17). Кроме того, согласно Правилам ОМС электронные полисы изготавливаются только гражданам РФ.

КОНКРЕТНО

Если Вы являетесь застрахованным ООО «СМК «Крыммедстрах»

(лиц.ОС «4325-01» от 13.07.2015г. выдана ЦБ РФ), обращайтесь по адресам:

г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 29,

г. Севастополь, ул. Ленина, 17,

По телефону «горячей линии»:

8-800-100-77-03

E-mail: office@krym-ms.ru

Сайт: www.oms-crimea.ru

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