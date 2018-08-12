2018-08-12T10:57:07+03:00
Общество

Ялта отмечает 180-летие: Флайбордисты, аэростат, ансамбль Черноморского Флота и группа «Отпетые мошенники»

Красивые и яркие моменты праздника [фото, видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Выступление флайбордистов.Выступление флайбордистов.Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА
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Южная столица Крыма два дня подряд отмечает свой день рождения. 180 лет не каждый год бывает. Дата серьезная и празднество проходит с размахом.

Торжество открылось спортивным парадом и показательными выступлениями любителей физической культуры. Участниками спортивного шоу стали взрослые и дети.

Черноморцы излучают энергию и обаяние. Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА

Черноморцы излучают энергию и обаяние.Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА

На ура прошли танцы и песни ансамбля Черноморского флота - желающих полюбоваться статными моряками нашлось предостаточно.

Не менее зрелищно состоялся и запуск разноцветного аэростата.

- Красотища-то какая! – яркий шар взмыл в небо под восхищенные возгласы толпы.

Ялта отмечает 180-летие: Аэростат.На день рождения города на набережной запустили воздушный шар.Елена МАСЛЕННИКОВА

Когда же на «сцену», в которую превратилось само Черное море, вышли флайбордисты, то зрителей и вовсе охватило ликование при виде столь необычного шоу.

"Летающие" люди придали празднику особый шарм. Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА

"Летающие" люди придали празднику особый шарм.Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА

- Фееричное зрелище! Дух захватывает! Флайбордистов было трое, их выступление длилось примерно минут 15-20, - рассказала одна из зрительниц. – Летающие люди над водой – это восхительно и незабываемо!

Не остались без впечатлений и поклонники эстрады.

Группа «Отпетые мошенники». Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА

Группа «Отпетые мошенники».Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА

Группа "Отпетые мошенники" напомнила о себе своими известными хитами: "Девушки бывают разными", "Насосы", "Всяко-разно".

Гостям и жителям Ялты праздник пришелся по душе. Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА

Гостям и жителям Ялты праздник пришелся по душе.Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА

День рождения Ялты - это веселый, яркий, летний праздник! Ура!

Ялта отмечает 180-летие: Выступление флайбордистов.Флайбордистов было трое, их выступление длилось примерно минут 15-20.Елена МАСЛЕННИКОВА

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