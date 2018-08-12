Ялта отмечает 180-летие: Флайбордисты, аэростат, ансамбль Черноморского Флота и группа «Отпетые мошенники»
Южная столица Крыма два дня подряд отмечает свой день рождения. 180 лет не каждый год бывает. Дата серьезная и празднество проходит с размахом.
Торжество открылось спортивным парадом и показательными выступлениями любителей физической культуры. Участниками спортивного шоу стали взрослые и дети.
Черноморцы излучают энергию и обаяние.Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА
На ура прошли танцы и песни ансамбля Черноморского флота - желающих полюбоваться статными моряками нашлось предостаточно.
Не менее зрелищно состоялся и запуск разноцветного аэростата.
- Красотища-то какая! – яркий шар взмыл в небо под восхищенные возгласы толпы.
Ялта отмечает 180-летие: Аэростат.На день рождения города на набережной запустили воздушный шар.Елена МАСЛЕННИКОВА
Когда же на «сцену», в которую превратилось само Черное море, вышли флайбордисты, то зрителей и вовсе охватило ликование при виде столь необычного шоу.
"Летающие" люди придали празднику особый шарм.Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА
- Фееричное зрелище! Дух захватывает! Флайбордистов было трое, их выступление длилось примерно минут 15-20, - рассказала одна из зрительниц. – Летающие люди над водой – это восхительно и незабываемо!
Не остались без впечатлений и поклонники эстрады.
Группа «Отпетые мошенники».Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА
Группа "Отпетые мошенники" напомнила о себе своими известными хитами: "Девушки бывают разными", "Насосы", "Всяко-разно".
Гостям и жителям Ялты праздник пришелся по душе.Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА
День рождения Ялты - это веселый, яркий, летний праздник! Ура!
Ялта отмечает 180-летие: Выступление флайбордистов.Флайбордистов было трое, их выступление длилось примерно минут 15-20.Елена МАСЛЕННИКОВА