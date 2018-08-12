Ялта отмечает 180-летие: Флайбордисты, аэростат, ансамбль Черноморского Флота и группа «Отпетые мошенники»

СЕГОДНЯ 10:42 2018-08-12T10:57:07+03:00

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Южная столица Крыма два дня подряд отмечает свой день рождения. 180 лет не каждый год бывает. Дата серьезная и празднество проходит с размахом.

Торжество открылось спортивным парадом и показательными выступлениями любителей физической культуры. Участниками спортивного шоу стали взрослые и дети.

Черноморцы излучают энергию и обаяние.Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА

На ура прошли танцы и песни ансамбля Черноморского флота - желающих полюбоваться статными моряками нашлось предостаточно.

Не менее зрелищно состоялся и запуск разноцветного аэростата.

- Красотища-то какая! – яркий шар взмыл в небо под восхищенные возгласы толпы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/663970" frameborder="0"></iframe> Ялта отмечает 180-летие: Аэростат.На день рождения города на набережной запустили воздушный шар.Елена МАСЛЕННИКОВА

Когда же на «сцену», в которую превратилось само Черное море, вышли флайбордисты, то зрителей и вовсе охватило ликование при виде столь необычного шоу.

"Летающие" люди придали празднику особый шарм.Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА

- Фееричное зрелище! Дух захватывает! Флайбордистов было трое, их выступление длилось примерно минут 15-20, - рассказала одна из зрительниц. – Летающие люди над водой – это восхительно и незабываемо!

Не остались без впечатлений и поклонники эстрады.

Группа «Отпетые мошенники».Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА

Группа "Отпетые мошенники" напомнила о себе своими известными хитами: "Девушки бывают разными", "Насосы", "Всяко-разно".

Гостям и жителям Ялты праздник пришелся по душе.Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА

День рождения Ялты - это веселый, яркий, летний праздник! Ура!