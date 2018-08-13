"Это демонстрация флага, но не военное решение": Эксперт прокомментировал заход американского эсминца в Черное море

СЕГОДНЯ 13:03 2018-08-13T13:02:29+03:00

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Заход американского эсминца «Карни» в Черное море – это всего лишь очередная «демонстрация флага» для США и не имеет серьезного военного значения. Такое мнение в комментарии «Комсомольской правде – Крым» высказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Напомним, эскадренный миноносец ВМС США «Карни», оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, а также крылатыми ракетами Tomahawk, в воскресенье 12 августа зашел в Черное море для «проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе».

- Там американские эсминцы бывают регулярно уже лет 20. Один выходит, другой заходит. Если не американский, то французский, если не французский - то другой корабль НАТО. В основном, заходят американские. Это заявка на гегемонию. Мировой гегемон обозначает свое присутствие в регионе, так они это видят, - разъяснил Ростислав Ищенко. – Эти заходы важны с точки зрения политической, но не надо преувеличивать [их значение]: это демонстрация флага, а не военно-политическое решение. При Советском союзе тоже были эти заходы, но реже. СССР развалился, США почувствовали себя более свободно – и корабли стали заходить чаще.

Эксперт уверен, что наращивать свое присутствие в Черноморском регионе Америка не будет, и не только из-за ограничений, налагаемых на нечерноморские державы конвенцией Монтрё.

- Это и бессмысленно, потому что Черное море насквозь простреливается береговыми ракетными комплексами, и корабли, которые туда заходят, - заранее утоплены, - подчеркнул Ищенко.

Он также отметил, что единственная военно-стратегическая нагрузка, которую несут подобные заходы кораблей ВМС США в Черное море – моральная поддержка союзников по НАТО.

- США хотят морально поддержать прибрежные государства – Румынию, Болагрию. Понятно, что это вояки те еще.

- А Украину, ведь она тоже рвется в НАТО?

- Украина воспринимает это как сигналы в том числе и для себя, особенно если корабли заходят в украинские порты. Но заходы повторяются 25 лет, и за это время никто не собирался никуда Украину принимать. И не помогли эти заходы кораблей Украине Крым отстоять. Воевать за Украину для Соединенных Штатов, тем более, с ядерной державой (Россией, - ред.) - это не большое удовольствие, - уверен политолог.

Ростислав Ищенко напомнил, что США пытались организовать в рамках учений SeaBreezeмеждународный флот черноморских держав – Украины, Болгарии, Румынии, Турции, Грузии, чтобы противопоставить его российскому, однако идея так и осталась нереализованной.

- Если бы они смогли это сделать, то регулярное пребывание кораблей США в рамках этого флота его бы усиливало и имело бы военное значение, потому что такой флот мог бы противостоять российскому. Но поскольку они этого сделать не смогли, то сейчас флоты прибрежных черноморских держав не смогут ни каждый по отдельности, ни все вместе они противостоять Черноморскому флоту РФ. И самое главное, что они не являются какой-то единой структурой, - отметил Ищенко.

При этом он подчеркнул, что периодически появляющиеся над Крымом американские беспилотники – уже не «демонстрация флага», а недружественный акт.

- Это ведение стратегической разведки, в первую очередь, в интересах соединенных штатов. Возможно, они делятся информацией с Украиной. Но это уже чисто недружественный акт - исключительно чтобы продемонстрировать, что Соединенные Штаты не признали присоединение Крыма, - заключил эксперт.