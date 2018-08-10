2018-08-10T18:11:12+03:00
Общество

Ватан Карабаш о своем самосожжении у мэрии Симферополя: Это неправильно, ошибка и великих грех

Крымчанин, который поджег себя под зданием администрации, просит не политизировать его поступок
Степан ОСТИНОВ
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Ватан Карабаш уверяет, что его поступок был спонтанный. Впрочем, самоподжог никак не помог решить его проблему.Ватан Карабаш уверяет, что его поступок был спонтанный. Впрочем, самоподжог никак не помог решить его проблему.Фото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ
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Крымчанин Ватан Карабаш, который устроил попытку самосожжения в центре Симферополя, осудил свой поступок и признался, что не собирался сводить счеты с жизнью.

- Я мусульманин сам, это великий грех, это не правильно, ошибка. Я не собирался умирать, я попросил, чтобы меня потушили. На тот момент так сложилась ситуация, - раскаивается мужчина.

Он объяснил, что его и еще нескольких участников «поляны протеста» «Стрелковая» 3 августа пригласили в администрацию Симферополя, чтобы найти компромисс между застройщиком нового квартала и владельцами самовольных построек. По словам Ватана Карабаша, власти не стали слушать собравшихся – тогда он уже на месте решил совершить самоподжог.

- Изначально это не было спланировано, я принимал решение спонтанно уже на месте. Я уже там сказал двум людям, что если там что-то будет такое, что мы не сможем контролировать ситуацию, я себя подожгу, вы меня потушите. (…) Об этом знали только два человека. Я сам ездил покупать бензин. – рассказал крымчанин. – Я говорил, что если выживу, буду просить прощения у Аллаха.

Ватан подчеркнул, что не является членом какой-то организации или движения, а его поступок не следует расценивать как политический.

- Этот поступок я могу сам определить. Это не сопротивление российской власти, это глупость. Я это делал добровольно, никто не заставлял, я сам это придумал, - уверял крымчанин.

Ватан Карабаш рассказал, что на «поляне протеста», где будет строиться новый микрорайон, у него с 2006 года был неоформленный земельный участок с фундаментом. Именно поэтому, как считает сам крымчанин, ему не предложили ни компенсацию, ни альтернативного жилья.

- С нами никто не разговаривал, застройщик ничего не предлагал - ни квартиры, ни денег, хотя соседям давали деньги. Наверное, потому что у нас один фундамент и все, коробки, а должен быть только жилой дом, - сетует крымчанин.

Ватан признался, что его поступок совершенно никак не повлиял на ситуацию участком, да и сам он уже отказался от претензий на землю.

- Не надо мне уже ничего – ни земли, ни дом. Я не хочу больше об этом говорить с администрацией. И о поджоге тоже не хочу говорить, - грустно сказал Ватан.

Но поговорить все же еще придется – как минимум, со Следственным комитетом, который проводит проверку по факту попытки самоподжога. С правоохранителями Ватан готов сотрудничать и дать любые показания.

- Со мной уже разговаривали, когда я был в больнице. Хочу сказать, что не собираюсь покидать Крым, буду работать со Следственным комитетом, - заключил крымчанин.

Напомним, 3 августа под администрацией Симферополя мужчина облил себя зажигательной жидкостью и поджег – его сразу же потушили, мужчина получил незначительные ожоги.

Как позже выяснилось, это был один из собственников самовольно занятого участка, на котором застройщик будет возводить новый жилой квартал.

О грядущем масштабном строительстве было объявлено уже давно. И вот на этой неделе застройщик наконец начал огораживать стройплощадку на участке между улицами Киевская и Никанорова - как раз там, где давным-давно стоят дома "поляны протеста".

Как разъяснила администрация города Симферополя, у юрлица, установившего ограждение, в отличие от протестующих, имеется необходимый пакет разрешительной документации на ведение строительства.

С владельцами 26 строений вопрос решен - владельцы сами демонтировали самострои. Им выплатили в общей сложности более 43 миллионов рублей компенсации.

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