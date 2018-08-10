Ватан Карабаш о своем самосожжении у мэрии Симферополя: Это неправильно, ошибка и великих грех

СЕГОДНЯ 17:47 2018-08-10T18:11:12+03:00

Ватан Карабаш уверяет, что его поступок был спонтанный. Впрочем, самоподжог никак не помог решить его проблему. Фото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ

Крымчанин, который поджег себя под зданием администрации, просит не политизировать его поступок

Изменить размер текста: A A

Крымчанин Ватан Карабаш, который устроил попытку самосожжения в центре Симферополя, осудил свой поступок и признался, что не собирался сводить счеты с жизнью.

- Я мусульманин сам, это великий грех, это не правильно, ошибка. Я не собирался умирать, я попросил, чтобы меня потушили. На тот момент так сложилась ситуация, - раскаивается мужчина.

Он объяснил, что его и еще нескольких участников «поляны протеста» «Стрелковая» 3 августа пригласили в администрацию Симферополя, чтобы найти компромисс между застройщиком нового квартала и владельцами самовольных построек. По словам Ватана Карабаша, власти не стали слушать собравшихся – тогда он уже на месте решил совершить самоподжог.

- Изначально это не было спланировано, я принимал решение спонтанно уже на месте. Я уже там сказал двум людям, что если там что-то будет такое, что мы не сможем контролировать ситуацию, я себя подожгу, вы меня потушите. (…) Об этом знали только два человека. Я сам ездил покупать бензин. – рассказал крымчанин. – Я говорил, что если выживу, буду просить прощения у Аллаха.

Ватан подчеркнул, что не является членом какой-то организации или движения, а его поступок не следует расценивать как политический.

- Этот поступок я могу сам определить. Это не сопротивление российской власти, это глупость. Я это делал добровольно, никто не заставлял, я сам это придумал, - уверял крымчанин.

Ватан Карабаш рассказал, что на «поляне протеста», где будет строиться новый микрорайон, у него с 2006 года был неоформленный земельный участок с фундаментом. Именно поэтому, как считает сам крымчанин, ему не предложили ни компенсацию, ни альтернативного жилья.

- С нами никто не разговаривал, застройщик ничего не предлагал - ни квартиры, ни денег, хотя соседям давали деньги. Наверное, потому что у нас один фундамент и все, коробки, а должен быть только жилой дом, - сетует крымчанин.

Ватан признался, что его поступок совершенно никак не повлиял на ситуацию участком, да и сам он уже отказался от претензий на землю.

- Не надо мне уже ничего – ни земли, ни дом. Я не хочу больше об этом говорить с администрацией. И о поджоге тоже не хочу говорить, - грустно сказал Ватан.

Но поговорить все же еще придется – как минимум, со Следственным комитетом, который проводит проверку по факту попытки самоподжога. С правоохранителями Ватан готов сотрудничать и дать любые показания.

- Со мной уже разговаривали, когда я был в больнице. Хочу сказать, что не собираюсь покидать Крым, буду работать со Следственным комитетом, - заключил крымчанин.

Напомним, 3 августа под администрацией Симферополя мужчина облил себя зажигательной жидкостью и поджег – его сразу же потушили, мужчина получил незначительные ожоги.

Как позже выяснилось, это был один из собственников самовольно занятого участка, на котором застройщик будет возводить новый жилой квартал.

О грядущем масштабном строительстве было объявлено уже давно. И вот на этой неделе застройщик наконец начал огораживать стройплощадку на участке между улицами Киевская и Никанорова - как раз там, где давным-давно стоят дома "поляны протеста".

Как разъяснила администрация города Симферополя, у юрлица, установившего ограждение, в отличие от протестующих, имеется необходимый пакет разрешительной документации на ведение строительства.

С владельцами 26 строений вопрос решен - владельцы сами демонтировали самострои. Им выплатили в общей сложности более 43 миллионов рублей компенсации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ялте предприниматель совершил самосожжение из-за того, что его семье не дают работать

Его жизнь спасают врачи (подробнее)