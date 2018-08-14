2018-08-14T20:30:53+03:00
Политика

Власти Крыма: Своим отказом посетить полуостров Вайкуле унизила 2 миллиона крымчан

В Республике предлагают певице запретить выступать не только в Крыму, но и в России в целом
Степан ОСТИНОВ
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Напомним, латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что не будет выступать в Крыму ни за какие деньги.Напомним, латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что не будет выступать в Крыму ни за какие деньги.Фото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ
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Своим категорическим отказом посетить с концертом Крым латвийская певица Лайма Вайкуле унизила жителей полуострова, считает вице-спикер Госсовета Республики Ефим Фикс.

- Многие годы я лично действительно хорошо относился к Лайме Вайкуле как к талантливой певице, как человеку. Но сейчас она просто унизила своим заявлением 2 миллиона крымчан, которые ждали ее концертов, - отметил КП-Крым вице-спикер.

По его мнению, после таких слов певицу стоит включить в список нежелательных для визита в Крым артистов и вообще запретить выступать Лайме Вайкуле в России.

- У нас рассматриваются вопрос внесения ее в так называемый крымский список нежелательных артистов. Я бы внес предложение вообще выступать в России. Раз ей российская политика не интересна, раз она игнорирует отношение россиян к крымчаннам, к Крыму, то, наверное, ей на российской сцене делать нечего. Пусть она поет для европейцев. Для тех, кто имеет другую точку зрения в отношении Крыма, - заключил Ефим Фикс.

Напомним, латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что не будет выступать в Крыму ни за какие деньги.

- Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали, — сказала Вайкуле, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции перед концертом в украинской Одессе.

Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года после госпереворота в Киеве. Подавляющее большинство (96,77% ) избирателей Крыма и Севастополя (95,6%) поддержали вхождение в состав России.

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